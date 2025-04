Ancelotti, une décision à prendre

Getafe vs Real Madrid

Face au Barça, Carlo Ancelotti devra peut-être procéder à quelques changements.

Le Real Madrid abordera la finale de la Coupe du Roi en outsider, après avoir perdu ses deux précédentes confrontations contre Barcelone lors de la saison 2024-25, et ce de manière retentissante, avec des scores de 4-0 et 5-2 respectivement en Liga et en finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais il espère que sa troisième rencontre à La Cartuja sera la bonne, même si pour cela, Carlo Ancelotti devra peut-être procéder à quelques changements.

Ces dernières semaines ont été très décevantes pour le Real Madrid, qui a perdu du terrain dans la course au titre en Liga et s'est fait éliminer de manière peu convaincante en Ligue des champions par Arsenal. Il y a de fortes chances qu'il termine la saison sans avoir enrichi son palmarès, et si tel était le cas, Ancelotti perdrait inévitablement son poste.

En résumé, pour la finale de la Coupe du Roi, la seule priorité d'Ancelotti et de tous les joueurs du Real Madrid est de la remporter. Et selon Diario AS, les changements pourraient être nombreux.

Ancelotti va tout changer

Ancelotti envisage sérieusement un retour au système 4-4-2, qui a fait ses preuves la saison dernière. Mais s'il le fait, il y a de fortes chances que Rodrygo Goes soit écarté de l'effectif, le poste d'ailier droit étant probablement occupé par Federico Valverde ou Dani Ceballos.

Vers une révolution tactique ?

Ancelotti s'interroge également sur deux autres postes : le poste de latéral gauche et de milieu axial. Le premier sera occupé par Eduardo Camavinga ou David Alaba, Fran Garcia étant peu sollicité lors des grands matchs, et si c'est le second qui est retenu, il est plus probable que Luka Modric évolue au centre du terrain.

Par ailleurs, Marca a confirmé que Thibaut Courtois sera titulaire pour le Real Madrid samedi. Andriy Lunin a été le gardien titulaire du Real tout au long de son parcours en Coupe du Roi, mais compte tenu des incertitudes entourant sa blessure, il ne sera pas mis en danger, même s'il peut se qualifier pour La Cartuja.