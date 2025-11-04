Ancelotti règle ses comptes avec Vinicius

Le sélectionneur brésilien a révélé avoir depuis discuté directement avec le joueur de 25 ans, confirmant que le problème est désormais résolu et que joueur et entraîneur se tournent vers les matchs internationaux du mois prochain.

La colère de Vinicius envers Alonso après son remplacement dans le Clasico

Le Real Madrid a certes fêté sa victoire dans le Clasico le 26 octobre, mais les discussions d'après-match ont été dominées par la réaction frustrée de Vinicius après son remplacement en seconde période. L'ailier brésilien, remplacé par Arda Guler à la 72e minute, est apparu visiblement irrité et a regagné directement le tunnel au lieu de rejoindre ses coéquipiers sur le banc, ce qui a immédiatement suscité la polémique.

Quelques heures après le match, Vinicius a présenté ses excuses publiquement sur les réseaux sociaux, reconnaissant avoir été emporté par ses émotions. Ces excuses ont contribué à apaiser les tensions au sein du Real Madrid, et des sources ont confirmé qu'il s'était également entretenu en privé avec Alonso pour clarifier la situation. Malgré ce bref incident, des sources internes au club ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de conflit durable entre le joueur et l'entraîneur.

Cet incident est survenu à un moment délicat de la saison du Real Madrid, alors que l'équipe d'Alonso luttait pour conserver sa première place en Liga et devait gérer un calendrier chargé en Ligue des Champions. Si la victoire 2-1 contre Barcelone a conforté les ambitions du Real Madrid, ce coup de sang a brièvement menacé d'éclipser une prestation par ailleurs convaincante. Cependant, les excuses du joueur et la gestion sereine de la situation par Alonso ont permis d'éviter toute escalade des tensions. Ancelotti a personnellement dit à Vinicius qu'il avait commis une erreur.

Lors de la présentation de la sélection brésilienne pour les matchs amicaux de novembre, le sélectionneur Ancelotti a été interrogé sur la situation et n'a pas mâché ses mots. « Nous entretenons d'excellentes relations avec Vinicius. Lorsqu'un problème survient, nous en discutons », a déclaré Ancelotti. « J'ai parlé avec Vinicius de ce qui s'est passé, de sa réaction. Je lui ai dit ce que je pensais : il a commis une erreur. Il s'est excusé et l'affaire est close. C'est un joueur très important. »

Le sélectionneur expérimenté, qui a déjà entraîné Vinicius au Real Madrid, a également précisé que sa relation avec l'attaquant restait professionnelle et constructive. « Il n'a aucun problème ici, dans son club ou avec son entraîneur [Alonso]. » Quant à sa vie privée, elle le regarde — je ne suis ni son père ni son frère, je suis simplement son entraîneur », a précisé Ancelotti.

Vinicius et Alonso ont déjà apaisé les tensions après l'incident.

Le tempérament fougueux de Vinicius Jr a longtemps été à la fois sa plus grande force et une source récurrente de controverses, son esprit de compétition pouvant parfois le submerger dans les moments de forte pression. Dans ce cas précis, sa frustration ne provenait pas d'un problème personnel avec Alonso, mais d'une insatisfaction quant à ses propres performances et de son désir de rester sur le terrain.