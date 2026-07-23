Ancelotti refuse d'entraîner la Squadra Azzurra : une légende italienne, alternative possible à Guardiola

La « révolution » attendue dans le football italien attend toujours son véritable lancement, après que la tâche consistant à compléter le nouveau staff dirigeant de la Fédération italienne s'est compliquée. Cette direction, emmenée par le président Giovanni Malagò, le directeur technique Paolo Maldini et le conseiller Leonardo, poursuit sa recherche de l'entraîneur qui mènera cette phase de renouveau.

À ce sujet, le journal « L'Équipe » a rapporté ce jeudi que Pep Guardiola représente le plus grand rêve du duo Malagò-Maldini, après que ces derniers ont rencontré l'ancien entraîneur de Manchester City à Barcelone la semaine dernière, tandis que la Fédération italienne étudie encore plusieurs options pour diriger la sélection lors de la prochaine étape.

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Maldini a déclaré ce jeudi, à son arrivée à la réunion de la Ligue italienne : « Je n'ai pas d'informations à vous donner sur ce sujet. Vous avez identifié l'un de nos objectifs, mais nous avons aussi parlé avec Ancelotti. Il est important de commencer par le meilleur, puis de voir s'ils sont intéressés. »

Le journal a ajouté que Carlo Ancelotti a refusé l'offre, en raison de son engagement contractuel avec la sélection du Brésil, alors que Guardiola devrait, lui, trancher sur sa position dans les jours à venir.

Prendre en charge la sélection italienne pourrait signifier pour Guardiola une baisse considérable de son salaire, lui qui percevait 23 millions d'euros par an avec Manchester City.

Mais Maldini a laissé entendre que « ce n'est pas une question d'argent », mais plutôt un choix de vie, d'autant que l'entraîneur catalan a affirmé, à plusieurs reprises, sa volonté de consacrer du temps à lui-même et à sa famille à Barcelone.

D'autres options

« L'Équipe » a souligné que, dans le cas où Guardiola refuserait, Maldini apprécie beaucoup Andrea Pirlo et estime qu'il est capable d'incarner le changement souhaité.

Mais cet enthousiasme à l'égard de Pirlo, dont les débuts d'entraîneur n'ont pas été remarquables, ne fait pas l'unanimité au sein de la Fédération italienne.

En revanche, Malagò est proche de Roberto Mancini, même si certains responsables n'ont pas digéré la manière dont ce dernier a quitté la sélection italienne en 2023, pour entraîner l'Arabie saoudite, tandis que les clubs poussent en faveur de l'engagement d'Antonio Conte, qui n'est pas l'option privilégiée de Maldini.

Le journal a conclu en indiquant que le scénario du choix du nouvel entraîneur reste ouvert.