Ancelotti rassure le Real Madrid

Carlo Ancelotti est au centre d'un étrange triangle amoureux : le Brésil le veut, le Real le veut aussi, mais ne s'est pas engagé avec lui.

Le mois dernier, le président de la CBF Ednaldo Rodrigues a confirmé qu'Ancelotti rejoindrait le Brésil en 2024 pour la Copa América. Cependant, ni le Real Madrid ni Ancelotti ne l'ont reconnu publiquement.

Selon la Cadena SER, cela a suscité des doutes au sein du club quant à sa capacité à continuer à motiver les joueurs tout au long de la saison si les choses tournent mal et qu'il quitte le club en juin. Il est précisé que ces doutes ne s'étendent pas à l'équipe elle-même.

Selon Marca, il a toutefois appelé le club pour dissiper tous les doutes et l'a rassuré sur son engagement total envers le Real Madrid. Il a également dit au club qu'il s'était mis d'accord avec le Brésil, si son séjour au Real Madrid prenait fin, mais qu'il n'avait rien signé, et selon leurs informations, Ancelotti envisagerait même de renouveler son contrat avec les Blancos si on le lui proposait.

Néanmoins, Eder Militao, qui s'est clairement engagé auprès des deux clubs, a parlé en termes positifs de l'impact qu'aura Ancelotti au Brésil, semblant convaincu qu'il sera l'entraîneur de la Selecao.