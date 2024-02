Ancelotti perd son calme et attaque le Barça

Ancelotti s'en est pris à Joan Laporta, et à Xavi, après que les deux hommes ont affirmé que le Real Madrid avait une influence sur les arbitres.

En début de semaine, le président et le manager du FC Barcelone ont tous deux affirmé que les arbitres de la Liga favorisaient le Real Madrid. Xavi a même affirmé que les Blancos mettaient la pression sur les arbitres par l'intermédiaire de leur chaîne de télévision. Aujourd'hui, l'entraîneur madrilène Ancelotti a répondu à ces allégations en suggérant qu'il ne s'abaisserait pas au niveau du duo barcelonais par respect pour le football espagnol.

L'entraîneur italien a déclaré aux journalistes : "Je pense que je suis un professionnel et, en tant que professionnel, je ne veux pas descendre à ce niveau par respect pour les autres : "Je pense que je suis un professionnel et, en tant que professionnel, je ne veux pas descendre à ce niveau par respect pour le football espagnol. Ne me demandez pas plus à ce sujet parce que je ne veux pas descendre à un niveau qui n'est pas celui des professionnels.

Les géants catalans subissent une pression énorme en ce moment, puisqu'ils se retrouvent à 10 points du leader madrilène et à 8 points du deuxième, Gérone. Le mois dernier, ils n'ont pas défendu leur titre en Supercopa de Espana après avoir subi une humiliante défaite 4-1 dans le Clasico, puis ont été éliminés de la Copa del Rey après avoir perdu 4-2 contre l'Athletic Club en quart de finale.

L'équipe de Xavi s'est imposée 3-1 face à Alaves samedi et a réduit l'écart avec les deux premières équipes du championnat. Les hommes d'Ancelotti tenteront de reprendre 10 points d'avance sur l'Atlético de Madrid dimanche.