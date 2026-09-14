Carlo Ancelotti a confirmé que Neymar ne reviendra pas dans les rangs de la sélection du Brésil, l'entraîneur italien s'orientant vers le développement d'une nouvelle génération de joueurs en vue de la Coupe du monde 2030.

Le site Tribuna a publié les déclarations d'Ancelotti à la chaîne CNN Brasil, où il a déclaré : « Neymar méritait de figurer dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026, grâce à ses qualités uniques », mais il a révélé que l'attaquant avait déjà pris la décision de ne pas revenir sur la scène internationale.

Ancelotti a affirmé : « Neymar méritait d'aller à la Coupe du monde, il est irremplaçable, c'est un joueur unique en son genre grâce à ses qualités. »

Le sélectionneur du Brésil estime que la Seleção doit désormais commencer à préparer l'avenir en accordant une plus grande attention aux jeunes joueurs.

Ancelotti a évoqué spécifiquement les joueurs nés en 2004, 2005 et 2006, tout en suivant les talents plus jeunes nés en 2008, qui ne se sont pas encore imposés au niveau de l'équipe première.

Il a déclaré : « Nous avons de jeunes joueurs nés en 2008 qui possèdent beaucoup de qualité ; ils ne jouent pas encore, mais ils sont capables de le faire. C'est maintenant le bon moment pour les suivre, en tenant compte aussi de leur âge. Il est vrai qu'un joueur peut offrir un très bon niveau même à 36 ou 37 ans. Mais c'est maintenant le bon moment pour donner la priorité aux jeunes joueurs. »

Il a révélé que la sélection première travaille déjà avec les entraîneurs des sélections des moins de 20 ans et des moins de 17 ans, afin de coordonner le processus de développement des jeunes joueurs à travers les différentes compétitions.

Il a insisté : « Les Jeux olympiques sont très importants, tout comme la Copa América. Nous devons suivre ces jeunes joueurs durant les étapes de leur développement, car les objectifs du club pour un joueur ne coïncident pas toujours avec ceux de la sélection brésilienne. »

Ancelotti a également affirmé que le Brésil ne peut pas se reposer sur un seul joueur exceptionnel, soulignant que la force collective doit être le socle de la nouvelle sélection brésilienne.

Il a déclaré : « Je pense que dans le football moderne, on a besoin d'un jeu collectif, et non d'un talent individuel. Bien sûr, si vous disposez d'un grand talent individuel, vos chances de gagner sont plus élevées, mais le football moderne ne permet pas l'absence de jeu collectif. Nous travaillons à bâtir une équipe forte pour l'avenir, et non à nous concentrer sur un seul grand talent individuel. »

Ancelotti est aussi revenu sur la déception vécue par le Brésil lors de la dernière Coupe du monde, qualifiant l'élimination d'expérience frustrante, tout en insistant sur la nécessité d'aller de l'avant.

Il a ajouté : « Je pense que la Coupe du monde a été décevante, et nous le regrettons, mais nous devons désormais regarder vers l'avant. Nous avons le temps de préparer une nouvelle génération de joueurs. »

Il a conclu : « Nous allons maintenant profiter des matches amicaux pour observer les nouveaux jeunes talents que produit le football brésilien. Je pense que le Brésil doit figurer parmi les meilleures sélections du monde. Nous n'avons pas réussi à le faire, et c'est pour cela que nous devons améliorer notre niveau afin d'être meilleurs lors de la prochaine Coupe du monde. »

Le Brésil doit affronter l'Australie lors de deux matches amicaux, les 25 et 29 septembre, avant de rencontrer l'Inde le 3 octobre prochain.

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