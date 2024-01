Ancelotti ne veut pas être comparé à Xavi

Carlo Ancelotti a donné son avis sur le départ de Xavi Hernandez à Barcelone. Ce dernier a annoncé son départ à la fin de la saison

Xavi avait déclaré en conférence de presse après la défaite contre Villarreal que le travail à Barcelone était cruel et désagréable. Il a réitéré mardi en disant que Barcelone avait un problème avec les exigences du travail. Carlo Ancelotti a été interrogé sur la cruauté de son travail.

"Je veux juste dire une chose et je ne veux pas de comparaisons. Nous (les entraîneurs) avons un travail fantastique, avec de la pression, ce qui est normal. Et je respecte tout le monde, leurs paroles et leurs pensées. Que ce soit Xavi ou n'importe qui d'autre".

"Je comprends [sa décision]", a-t-il toutefois affirmé". On a également demandé à Ancelotti s'il avait déjà eu l'impression que le Real Madrid avait un problème avec les exigences de son travail, ce que l'Italien a rejeté. "Comme je l'ai dit, je respecte ses décisions et ses pensées. C'est tout, ce que je ne veux pas, ce sont des comparaisons".