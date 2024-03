Ancelotti ne craint personne

Carlo Ancelotti s'est montré imperturbable lorsqu'il a été interrogé sur le quart de finale de la Ligue des champions contre City.

Cette rencontre en quarts de finale signifie que les deux équipes s'affronteront pour la troisième saison consécutive après des batailles épiques. Lors de la demi-finale de 2022, les hommes d'Ancelotti avaient réussi une incroyable remontée pour s'imposer 6-5 sur l'ensemble des deux matches, avant de remporter la finale.

Pep Guardiola a pris sa revanche la saison dernière, en remportant le match retour 4-0 à Manchester, permettant ainsi aux champions de Premier League de remporter la première Ligue des champions de leur histoire.



Ancelotti et Guardiola se rencontrent cette fois-ci un tour plus tôt, avec le Bayern Munich ou Arsenal à l'horizon pour le vainqueur, et l'Italien n'est pas effrayé par le défi.

Ancelotti n'a pas peur

"Ils sont l'adversaire que tout le monde considère comme le favori. Ce sera un match difficile, mais à Madrid, nous avons la confiance nécessaire pour bien faire. Le match retour à Manchester, c'est autre chose", selon Marca.



"Pour gagner cette compétition, il faut battre les meilleurs. Je pense que ce sera comme les années précédentes. Une année nous avons gagné, l'autre ils ont gagné, nous verrons comment ça se passe".

L'article continue ci-dessous

Le sang-froid d'Ancelotti s'appuie sur des années d'expérience en Ligue des champions et sur le fait qu'il est le seul entraîneur à avoir remporté le titre quatre fois au cours de sa longue carrière. Les Blancos devraient être plus près de remporter le titre de Liga avant d'affronter City en avril, avec sept points d'avance en tête du classement.