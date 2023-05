Ancelotti louange le héros Rodrygo

Carlo Ancelotti n'a pas hésité à désigner le joueur clé de la victoire 2-1 du Real Madrid sur le terrain de Séville en Liga.

Les Blancos se rapprochent de la fin de la campagne, la deuxième place étant la seule bataille qu'ils peuvent encore se disputer dans la course à l'Atlético de Madrid.

Le but précoce de Rafa Mir a été un revers pour les visiteurs d'Ancelotti au stade Ramon Sanchez Pizjuan, avant que Rodrygo Goes ne double la mise de part et d'autre de la pause.

Avec ses deux buts en Andalousie, le joueur de 22 ans en est à neuf buts en championnat et à 19 buts toutes compétitions confondues, son meilleur résultat en carrière.

Ancelotti l'a félicité lors de sa conférence de presse d'après-match, l'ancien attaquant de Santos étant appelé à jouer un rôle de plus en plus important la saison prochaine à Madrid.

"Après la Coupe du monde, il a été un joueur de premier plan, il a fait la différence à de nombreuses reprises, il a une qualité extraordinaire", selon les rapports de Marca.

"Il peut jouer sur l'ensemble du front de l'attaque, dans l'axe il souffre un peu dans les duels, mais dans les transitions, il peut faire de gros dégâts".

Rodrygo devrait conserver sa place de titulaire lors du dernier match de la saison, alors que l'équipe d'Ancelotti recevra l'Athletic Club avant la trêve estivale.