Ancelotti, les plates excuses

Le sélectionneur de la Seleção a déclaré que le défenseur devait désormais patienter avant de connaître la gravité de sa blessure. Le défenseur central des Gunners pourrait être indisponible pour une longue période après s'être blessé aux adducteurs samedi soir.

La blessure de Gabriel assombrit la soirée de la victoire brésilienne.

Déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, le Brésil peaufine sa préparation en vue du tournoi de l'été prochain au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les quintuples champions du monde ont poursuivi leur préparation par une victoire 2-0 contre le Sénégal samedi, grâce notamment aux buts d'Estevao (Chelsea) et de Casemiro (Manchester United) à l'Emirates Stadium d'Arsenal.

Cependant, ce qui pourrait s'avérer un coup dur pour Arsenal dans sa quête d'un premier titre de Premier League depuis 2003-2004, Gabriel a dû être remplacé après l'heure de jeu en raison d'une blessure aux adducteurs. Le joueur de 27 ans a ensuite été remplacé par le latéral de la Roma, Wesley Franca, permettant ainsi aux hommes d'Ancelotti de remporter leur deuxième victoire en trois matchs.

Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, regrette la blessure de Gabriel.

Après la rencontre, Ancelotti a souligné que Gabriel serait examiné dimanche par le staff médical brésilien afin de déterminer la gravité de sa blessure aux adducteurs. L'ancien entraîneur du Real Madrid et de Chelsea a toutefois exprimé ses regrets concernant cet incident.

Interrogé sur la blessure de Gabriel, Ancelotti a déclaré : « Grave ? Je ne sais pas. Il a un problème aux adducteurs. Le staff médical doit l'examiner demain. Nous sommes vraiment désolés et très déçus. Quand un joueur se blesse, j'espère qu'il se rétablira vite et bien. »

Gabriel réalise une saison 2025-2026 remarquable avec Arsenal, avec deux buts inscrits toutes compétitions confondues. L’ancien défenseur de Lille est tellement important pour les Gunners qu’il a participé à l’ensemble de leurs 17 matchs cette saison, aidant l’équipe de Mikel Arteta à se hisser au sommet de la Premier League et à occuper la première place du classement de la Ligue des champions.