L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a déclaré que le Real Madrid représentait pour lui la maison, la famille et tout le reste, soulignant qu'il y avait passé des moments formidables et qu'il conservait des souvenirs extraordinaires au club.

Lors d'une visite destinée à suivre l'état de santé des joueurs brésiliens du club madrilène, Ancelotti a déclaré ce jeudi : « Le Real Madrid, c'est la maison, la famille et tout le reste. J'ai passé des moments formidables ici, et j'ai des souvenirs extraordinaires. »

Et d'ajouter : « Je suis passé du statut d'entraîneur à celui de supporter du Real Madrid, et l'un des plus fervents. Chaque fois que le Real Madrid joue, je m'assois devant la télévision pour le regarder. »

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Ancelotti a par ailleurs expliqué la raison de sa présence au siège du Real : « Je suis ici dans un double rôle, en tant que sélectionneur du Brésil, mais aussi à titre personnel pour saluer tout le monde, revenir dans un lieu où j'ai passé beaucoup de temps, et retrouver les joueurs brésiliens qui sont actuellement en convalescence. Ce fut une belle matinée. »

Dans le même contexte, l'ancien entraîneur de Milan et du Bayern Munich a publié, sur son compte officiel Instagram, une photo le réunissant avec les joueurs brésiliens du Real (Endrick, Vinícius, Militão et Rodrygo), qu'il a commentée ainsi : « Une matinée de travail fructueuse avec nos joueurs à Valdebebas. Une rencontre spéciale à nouveau avec la grande famille madrilène. Merci à vous pour cet amour et ce soutien. »

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