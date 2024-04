Ancelotti, le gros dilemme

Carlo Ancelotti est bloqué sur une seule décision avant le choc contre City.

L'équipe du Real Madrid pour le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City la semaine prochaine au Santiago Bernabéu se choisit presque toute seule. Dix des onze joueurs sont déjà garantis, sauf blessure, mais Carlo Ancelotti est bloqué sur la seule décision restante : qui sera le partenaire d'Antonio Rudiger dans l'axe de la défense.



Ce ne sera pas Eder Militao, l'international brésilien ayant besoin de monter en régime avant d'être considéré comme titulaire - le match retour à Manchester est beaucoup plus envisageable pour lui. Selon Diario AS, Ancelotti a le choix entre Nacho Fernandez et Aurélien Tchouameni.



Nacho est le titulaire habituel d'Ancelotti depuis que David Alaba s'est déchiré le ligament croisé antérieur en décembre, mais ses performances au cours des derniers mois n'ont pas été très convaincantes. En comparaison, Tchouameni a impressionné dans un rôle plus profond, bien qu'il soit un milieu de terrain naturel. S'il est titularisé, Eduardo Camavinga jouera dans l'axe.



Il ne fait aucun doute que Tchouameni est le meilleur footballeur, et il a certainement été meilleur que Nacho ces derniers mois, même dans l'axe de la défense. Ancelotti doit décider s'il est préférable d'éliminer son influence dans l'entrejeu du Real Madrid pour le choc de la semaine prochaine.