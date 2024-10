Ancelotti, le gros coup de gueule

Real Madrid vs Villarreal

Pour la première fois en 37 matches, le Real Madrid a été battu.

Le champion d’Europe en titre a été battu 1-0 par Lille mercredi soir, et c’est aussi sa première défaite dans la compétition depuis mai 2023.

Le Real Madrid a fait une mauvaise performance, et Carlo Ancelotti l’a fait savoir aux médias lors de sa conférence de presse d’après-match (via Diario AS).

« C’est difficile d’analyser ce match. Nous avons été mauvais dans tous les aspects. Nous n’avons pas créé, la possession était lente, il n’y avait pas d’idées. Nos attaquants ont besoin d’un jeu plus vertical. Cela peut être un problème quand on est lent.

« C’était un mauvais match. Nous avons montré une mauvaise image et nous avons de mauvais sentiments. »

Cependant, Ancelotti voit aussi le bon côté des choses. Il pense que ce moment peut servir de rappel à la réalité pour ses joueurs du Real Madrid, avec l’idée de commencer une bonne série à partir de là.

« La défaite contre l’Atlético en janvier nous a aidés à changer. J’espère que la même chose se produira maintenant. »