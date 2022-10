Ancelotti l'admet, le Real est très mauvais

Le Real Madrid abordait le Clasico de manière relativement tranquille par rapport à son adversaire du dimanche, le FC Barcelone.

Mais son déplacement au Shakhtar Donetsk lui a rappelé que sans une concentration maximale, les choses peuvent vite s'effondrer.

Les Blancos ont eu du mal à faire plier le Shakhtar à Varsovie et moins d'une minute après le début de la seconde période, ils ont été menés au score sur une tête d'Oleksandr Zubkov. Ce n'est qu'au cours des 20 dernières minutes qu'ils ont réussi à tirer profit des centres, Antonio Rudiger marquant le but égalisateur à la dernière minute pour un match nul 1-1.

S'adressant à Marca après le match, le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a admis que la soirée n'avait pas été brillante pour son équipe.

"Nous n'avons pas bien joué mais cette équipe n'abandonne jamais".

"Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale dans une soirée qui semblait mauvaise, c'est quelque chose de bien. Ils ont changé de système pour positionner les joueurs afin de couper les passes entre les lignes, on a dû jouer sur les côtés, ça n'a pas bien marché pour nous..."

"Et avec leur but, c'est devenu plus difficile pour nous. Nous avons très mal joué, mais nous avons montré que nous n'abandonnons jamais. Nous avons mal joué parce que parfois cela arrive dans le football. Nous n'avons pas essayé de dribbler pour briser les lignes. Le point positif est que nous n'avons pas abandonné. Seule l'équipe qui passe par les phases à élimination directe peut gagner la Ligue des champions et nous y sommes. Battre cette équipe est difficile".

Comme le souligne Ancelotti, le point est suffisant pour passer, ce qui est finalement l'important. Malgré la rotation de l'équipe, les problèmes défensifs ne sont pas encore résolus. Jusqu'à présent, ils n'ont gardé que trois clean sheets en 13 matches cette saison.

Le Real Madrid ne parvient pas à s'imposer pour la deuxième fois cette saison et pour la deuxième fois depuis la trêve internationale. De même, ils sont invaincus à l'approche du Clasico et les facteurs atténuants de ce match nul, les rotations et la pression réduite pour un résultat, laisseront probablement Ancelotti indifférent.