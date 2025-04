Ancelotti jette l'éponge ? Les mots forts après la défaite

Samedi, le Real Madrid a subi une nouvelle défaite décevante dans cette saison difficile, s'inclinant 2-1 à domicile contre Valence.

Ce résultat lui permet de rester à trois points du FC Barcelone dans la course au titre en Liga, mais une victoire des Catalans samedi porterait cet écart à six points.

L'après-midi a été difficile pour le Real Madrid, et selon Diario AS, l'entraîneur Carlo Ancelotti est revenu sur cette défaite. Il a également donné son avis sur la course au titre, qu'il juge plus difficile désormais.

« Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, nous étions tout près de marquer. Nous avons peut-être manqué d'efficacité, notamment dans la récupération du ballon, mais nous avons très peu encaissé. Il est vrai que nos adversaires n'ont pas besoin de grand-chose pour marquer contre nous en ce moment. Nous avons pris des risques pour tenter de gagner, le match nul ne nous a servi à rien, et nous avons opté pour la contre-attaque. Nous avons bien fait les choses offensivement. Nous avons manqué d'efficacité.

« C'est beaucoup plus compliqué de se battre pour la Liga maintenant, mais nous avons l'intention de bien faire jusqu'au bout. Nous avons des options, sauf après ce match, mais nous devons nous battre jusqu'au bout. Nous avons perdu l'occasion de nous battre plus vigoureusement pour le titre. Le match contre Barcelone en Coupe du Roi sera différent : ils attaqueront davantage et nous devrons être meilleurs en défense et efficaces en attaque.

Vinicius Junior a manqué un penalty en première période qui a coûté cher au Real Madrid, et Ancelotti a expliqué pourquoi le Brésilien a tiré le penalty alors qu'il avait manqué son dernier, en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid.

« C'est une saison compliquée avec les penalties. Bellingham, Mbappé et Vinicius ont tous raté… J'ai essayé de lui redonner confiance, et il a raté celui-là aussi. »