Ancelotti : j'échange des idées avec Mourinho, et il fera un excellent travail au Real Madrid

L'entraîneur italien chevronné, Carlo Ancelotti, a déclaré qu'il entretenait depuis longtemps une très bonne relation avec José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, précisant qu'ils échangeaient idées et messages de manière continue.

Les déclarations d'Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, sont intervenues lors de sa visite au siège du club madrilène, ce jeudi, pour prendre des nouvelles des joueurs brésiliens présents dans les rangs du Real Madrid avant la trêve internationale à venir.

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À propos de sa relation avec Mourinho, Ancelotti a déclaré lors de propos à la presse : « Une très bonne relation, et ce depuis longtemps. J'ai une excellente relation avec lui, nous échangeons des idées et des messages. Je suis très heureux qu'il soit ici, et de sa capacité à tirer profit de ce grand club qu'est le Real Madrid, qu'il connaît bien. »

L'ancien entraîneur du club madrilène a poursuivi : « José est un grand entraîneur, et d'ailleurs je suis certain qu'il fera un travail très remarquable ici. »

Concernant sa vision du début de cette ère avec Mourinho, Ancelotti a affirmé : « Je la vois très bien. Je pense qu'il a rencontré quelques difficultés lors du premier match. Petit à petit, l'équipe a mieux joué lors du deuxième match, un grand match face à la Sociedad. Maintenant commencent les échéances importantes : le match contre le Betis (demain vendredi en Liga) et le début de la Ligue des champions. »

Ancelotti a conclu en déclarant : « Je pense que l'équipe est bien préparée, avec les nouvelles recrues qui apportent beaucoup et apporteront beaucoup à l'équipe. Je pense que ce sera une grande saison pour le Real Madrid. »

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