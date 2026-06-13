Ancelotti fixe le rôle de Vinícius contre le Maroc

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a élaboré un plan de jeu sur mesure pour Vinícius Júnior en prévision du match très attendu contre le Maroc, ce samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Selon le journal brésilien Globo, la star du Real Madrid évoluera sur l’aile gauche en phase offensive et resserrera son positionnement en pointe lors des phases défensives.

Lire aussi

Que s’est-il passé dans les coulisses du FC Barcelone avant que Bernardo Silva ne rejoigne le Real Madrid ?

Infantino, « la marionnette de Trump »… Une attaque cinglante dans la presse européenne après l’affaire de l’arbitre somalien.

L’objectif de ce dispositif est de libérer des espaces pour Vinícius quand le Brésil a le ballon, tout en exploitant sa capacité à jouer en pivot lors des transitions rapides.

Dans le même ordre d’idées, le média brésilien indique que l’attaquant du Real Madrid Endrick devrait commencer sur le banc face au Maroc, Matheus Cunha, la star de Manchester United, étant actuellement favori pour occuper le poste d’avant-centre.

Le Brésil, qui figure dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, vise un sixième sacre mondial.

De son côté, le Maroc a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lors de l’édition 2022 au Qatar, en terminant quatrième, une première dans l’histoire des sélections arabes et africaines.