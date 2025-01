Ancelotti "fatigué" par ses joueurs, c'est terminé

Carlo Ancelotti a fait remarquer lors de sa dernière conférence de presse qu'il était devenu beaucoup plus sérieux ces derniers temps.

Bien sûr, les résultats ont un impact sur cela, mais l'entraîneur italien serait de plus en plus frustré par l'attitude de ses joueurs.

L'un des problèmes a commencé avant leur première apparition en Copa del Rey contre le Deportiva Minera, une équipe de quatrième division. Le défenseur central remplaçant Jesus Vallejo devait débuter ce match, mais la veille du match, il a informé l'Italien qu'il ne se sentait pas en forme pour jouer le match, bien que le staff médical n'ait pas pu trouver de blessure.

Le Real Madrid a ensuite laissé entendre que Vallejo cherchait un départ, mais l'entourage du joueur a démenti cette information. Ce qui est sûr, c'est qu'Ancelotti était furieux de l'incident, qui signifiait un repos de moins pour son équipe surchargée. Il avait également prévu de laisser plusieurs stars à Madrid pour le match, mais Relevo explique que ce plan a également été abandonné.

Des stars comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont tous confirmé qu'ils aimeraient manquer le match lorsqu'on leur a demandé, une attitude qui a frustré Ancelotti et l'a conduit à les emmener avec lui. Mbappé et Vinicius ont joué, tandis que Fede Valverde était dans la situation inverse : l'Uruguayen a déclaré qu'il avait envie de jouer et a été remplacé à la mi-temps.

De plus, Cadena SER a expliqué qu'Ancelotti en avait assez que ses joueurs désobéissent à ses ordres sur le terrain. Ancelotti a souligné à de nombreuses reprises l'importance de l'engagement défensif, mais quand il s'agit de cela, il ne le montre que dans des matchs de temps en temps. Il estime que son équipe est bien entraînée, mais est frustré que ses joueurs ne répondent pas.

Cela concorde avec les propres mots d'Ancelotti mercredi, notant que ses joueurs manquaient d'« engagement collectif ». De même, plus tôt dans la semaine, un rapport est apparu disant que l'équipe de stars avait « trahi » leur entraîneur. Cela dit, la tâche principale d’Ancelotti, après avoir gagné des matchs, est de pouvoir motiver ses joueurs, et s’il n’y parvient plus, son mandat est menacé.