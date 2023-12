Ancelotti et le Real Madrid vont au clash à cause de Varane

Le Real Madrid semble avoir changé son fusil d'épaule en ce qui concerne ses problèmes de blessures en défense.

Initialement, le club avait déclaré qu'il ne chercherait pas à recruter après la blessure de David Alaba, mais aujourd'hui, tous les rapports reconnaissent qu'il y a un effort conscient pour trouver une solution de rechange. Toutefois, l'équipe ne recrutera pas le défenseur dont Carlo Ancelotti est friand.

Le défenseur central de Manchester United, Raphaël Varane, serait en fin de contrat et, n'étant plus dans l'équipe, il devrait être disponible en janvier. Ancelotti était très intéressé par Varane, en raison de son expérience, du fait qu'il serait capable de s'adapter facilement et de sa propre connaissance du joueur.

Cependant, Marca rapporte que le Real Madrid ne s'intéresse pas à Varane. Il a été suggéré que Rafa Marin, qui est prêté à Alaves, pourrait revenir à Los Blancos cet hiver, mais le Real Madrid n'a "pas bougé le petit doigt" ces derniers jours. Le Real Madrid n'a pas bougé le petit doigt ces derniers jours et n'a pas l'intention de faire revenir l'un ou l'autre. Le recruteur en chef Juni Calafat étudie les options potentielles, mais aucune option susceptible de "séduire" le président Florentino Perez ne lui a été présentée.

Le désir d'Ancelotti de voir arriver un défenseur central semble beaucoup plus urgent, ce qui est compréhensible étant donné que Nacho Fernandez et Antonio Rudiger sont en théorie les seuls défenseurs centraux en état de marche pour la majeure partie des trois prochains mois. Le Real Madrid compte sur le retour anticipé d'Eder Militao (février) et sur la présence d'Aurélien Tchouameni pour le remplacer. Jusqu'à présent, le Real Madrid a bien surmonté ses blessures, mais le manager italien hésitera à pousser Rudiger à bout - il a joué plus de minutes que n'importe quel autre joueur du Real Madrid en 2023.