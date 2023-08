Ancelotti envoie un tacle à Mbappé

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré aux médias qu'il y avait deux types de joueurs dans le football

Il y a ceux qui font passer l'équipe en premier et ceux qui sont davantage attirés par leur ego.

L'Italien est bien placé pour le savoir. Ayant lui-même fait carrière au plus haut niveau pendant près de vingt ans, puis comme entraîneur depuis plus de trois ans, le talent d'Ancelotti pour la gestion des vestiaires n'a pas surgi de nulle part. Cela lui permet de comprendre l'état d'esprit d'un vestiaire.

Ancelotti a déclaré à Diario AS qu'il avait remarqué un changement.

"En ce qui concerne le marché des transferts, quelque chose a changé. Le joueur a plus de pouvoir qu'avant. Sur le terrain, c'est la même chose".

Il a également noté que certains joueurs se sacrifieront pour l'équipe, tandis que d'autres veilleront d'abord à protéger leur propre réputation.

"Le joueur qui a un peu plus d'ego préfère gagner des titres individuels et il y en a d'autres qui veulent mettre leur qualité au service de l'équipe.

Le football semble évoluer vers un modèle plus proche de celui des grands sports américains, comme la NFL ou la NBA. De plus en plus de joueurs épuisent leur contrat pour en obtenir un plus important, au lieu d'utiliser cet argent comme indemnité de transfert. Il semble que Kylian Mbappé soit en train de faire cela pour la deuxième fois en deux ans.