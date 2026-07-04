Ancelotti crée la surprise au sujet de Rafeina

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a créé la surprise en annonçant que l’ailier Raphinha s’était remis de sa blessure et qu’il était prêt à disputer le match contre la Norvège, prévu demain dimanche au stade MetLife de New Jersey, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Lors de la conférence de presse organisée sur le site, le technicien italien a confirmé que l’ailier avait franchi le cap délicat de sa convalescence et qu’il pouvait désormais entrer en jeu quelques minutes si besoin, déclarant : «Rafinha a réalisé des progrès remarquables. Il n’est certes pas encore à 100 % de ses capacités, mais il est apte à jouer quelques minutes et à apporter une contribution précieuse à l’équipe.»

Il a ajouté : « Nous sommes très heureux de son rétablissement, car tout s’est bien passé et rapidement. C’est un joueur extrêmement important pour l’équipe. »

Le joueur s’était blessé le 21 juin lors du match contre Haïti (3-0), en deuxième journée de la phase de groupes, et les examens avaient diagnostiqué une déchirure de premier degré au tendon du genou droit.

Il a suivi un programme de rééducation intensif, avec trois séances quotidiennes encadrées par le staff médical, ce qui lui a permis de récupérer en un temps record.

Pour optimiser son rétablissement, il est resté au siège de la sélection à New York plutôt que de suivre l’équipe à Miami et à Houston, ne manquant que deux matchs avant de réintégrer les séances collectives cette semaine.

Son coéquipier Bruno Guimarães l’a confirmé lors de la même conférence de presse : « Raphinha va bien, il s’est entraîné avec nous et a envie de jouer. La décision appartient désormais à l’entraîneur. »

Il devrait désormais postuler pour une place dans le onze aux côtés de Neymar Jr. et Endrick, tant les options offensives d’Ancelotti sont nombreuses. Ce dernier a déclaré : «Nous avons la chance d'avoir des remplaçants prêts à entrer en jeu. Le dernier match contre le Japon en est un excellent exemple : Martinelli est entré et a fait la différence. Le match ne s'arrête pas après 90 minutes, il peut se prolonger en prolongation.»

L’entraîneur italien a également salué les progrès tactiques de Vinícius Jr., expliquant : « Au Real Madrid, il a démontré sa capacité à occuper plusieurs postes, et nous le constatons également ici, en Coupe du monde. S’il joue en profondeur, il peut marquer, et s’il joue sur les ailes, il fait la différence grâce à ses passes. »

Ancelotti a par ailleurs confirmé l’indisponibilité de Lucas Paquetá pour la suite de la compétition en raison d’une blessure, précisant qu’il réfléchissait à deux options pour le remplacer : Danilo Santos (Botafogo) et Gabriel Martinelli.

Pour conclure, l’Italien a prévenu que la rencontre face à la Norvège s’annonce difficile, tout en maintenant un optimisme serein : « Nous avons beaucoup progressé et nous sommes dans une position idéale pour donner le meilleur de nous-mêmes. Face au Japon, nous avons prouvé que nous pouvions répondre présent dans n’importe quelle situation, et nous continuerons à nous battre jusqu’au bout. »