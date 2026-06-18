Ancelotti confirme la présence de Neymar face à Haïti

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a confirmé que Neymar sera bien aligné pour le match des « Auriverdes » contre Haïti, prévu samedi prochain à l’aube lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Auriverdes visent un premier succès dans la Coupe du monde 2026, après leur match nul 1-1 lors de la première journée.

Selon la chaîne brésilienne « Ge Globo », l’attaquant restera à New York pour poursuivre sa rééducation et ne voyagera pas avec le groupe à Philadelphie.

L’attaquant poursuivra son programme de rééducation dans le New Jersey et ne prendra pas part à la deuxième sortie des Auriverdes dans le groupe C.

L’attaquant se consacre actuellement à la dernière phase de sa convalescence, avec deux séances d’entraînement quotidiennes.

La commission technique, soucieuse de prudence, refuse de précipiter son retour afin de ne pas compromettre sa guérison, ce qui laisse également planer le doute sur sa participation au match face à l’Écosse.