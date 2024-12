Ancelotti cash sur le problème Mbappé : "Il doit..."

Carlo Ancelotti a demandé plus de patience avec Kylian Mbappé, qui n'a pas encore répondu aux attentes depuis son arrivée au club.

Son penalty manqué contre Liverpool n'a fait qu'augmenter la pression, mais l'Italien affirme qu'il s'agit d'un problème collectif.

Le sujet principal de la conférence de presse était la mauvaise forme de Kylian Mbappé, qui a marqué deux buts lors de ses neuf derniers matchs. Ancelotti a été interrogé sur son jeu.

"Le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous. Nous cherchons à trouver notre meilleure version. Moi et mes joueurs. LE problème vient de l'équipe et non des joueurs individuels, qui n'ont pas réussi à assurer la continuité. Nous devons faire tout notre possible pour nous améliorer, ce n'est pas un problème individuel. Mbappé a marqué 9 buts, il a contribué à notre jeu, a fait des passes décisives. Il peut mieux jouer, mais nous pouvons tous le faire."

Ancelotti a mis l'accent sur la patience et sur l'idée que le collectif corrigera ses problèmes individuels.

"Il est conscient qu'il doit faire mieux, mais lui et tout le monde. "Nous devons continuer à le soutenir, à être patients et à penser que c'est un problème collectif et non individuel. La dynamique de l'équipe en Liga s'est beaucoup améliorée lors des deux derniers matchs, c'est vrai que nous aurions pu mieux jouer contre Liverpool. Nous devons prendre en compte que nous avons beaucoup de joueurs absents. Petit à petit, ils récupèrent. Rodrygo revient demain et nous devons être patients".