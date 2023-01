Ancelotti assure que Ronaldo n'a pas de regrets d'avoir rejoint Al-Nassr

Carlo Ancelotti est convaincu que Cristiano Ronaldo a fait le bon choix en rejoignant Al-Nassr du haut de ses 37 ans.

La question du transfert de Ronaldo vers la Pro League saoudienne n'est jamais loin de la discussion et le sujet est revenu lors de la conférence de presse d'Ancelotti avant la finale de la Supercoupe contre Barcelone, dimanche à Riyad. L'attaquant restera à jamais associé à Madrid et au Bernabéu grâce à son séjour prolifique et riche en trophées pendant neuf ans. Il a réussi à marquer 311 buts en seulement 292 apparitions dans la capitale espagnole.

Interrogé sur le transfert de Ronaldo, Ancelotti a répondu très brièvement : "Ronaldo est heureux, très motivé. Il aime l'endroit et le pays. Il est très motivé et a pris la bonne décision."

Ronaldo n'a toujours pas joué avec Al-Nassr en raison d'une suspension. L'année dernière, il a arraché le téléphone de la main d'un supporter d'Everton et la FA lui a infligé une suspension de deux matches. Il devra donc attendre le 22 janvier, au plus tôt, pour faire ses débuts en compétition avec sa nouvelle équipe. Avant cela, il pourrait toutefois retrouver Lionel Messi lors d'un match amical contre le Paris Saint-Germain.

S'il a eu le privilège de diriger Ronaldo pendant quelques saisons entre 2013 et 2015, cette époque est désormais bien révolue. L'attention de l'Italien sera entièrement tournée vers le succès en Supercoupe contre Barcelone dimanche soir.