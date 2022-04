Ancelotti a dit à Benzema qu'il ne jouerait pas

Une nouvelle victoire européenne importante dans sa carrière de manager. L'Italien a failli manquer le choc à Londres en raison de son covid-19, mais il a finalement été testé négatif avant le match et a été autorisé à se rendre à Stamford Bridge pour inspirer son équipe à une nouvelle victoire.

Dans son livre "Quiet Leadership", Cristiano Ronaldo a décrit l'entraîneur expérimenté. L'attaquant portugais a révélé qu'à la veille des plus grands matches, l'Italien plaisantait avec ses joueurs. "Il arrivait et disait 'Cristiano, demain est un jour de repos pour toi'. Je veux toujours jouer, tout le monde le sait, alors je me mettais en colère et je lui demandais pourquoi. Il disait toujours la même chose, et à la fin, il disait : 'Demain, je me repose jusqu'à trois heures. Le match est à quatre heures, n'est-ce pas ? Et il riait...".

Carletto fait peur à Benzema

Avant le match de Chelsea mercredi, Ancelotti a vécu un moment similaire avec Karim Benzema, le héros du triplé de la soirée. Avant d'entrer à Stamford Bridge, Ancelotti et Benzema ont eu une discussion. Ancelotti a déclaré à Amazon Prime : "Quand nous sommes descendus du bus, je lui ai dit qu'il n'allait pas jouer parce qu'il ne trouvait pas son laissez-passer". La blague de Carletto n'a pas duré longtemps et s'est terminée par des rires entre les deux hommes : "Heureusement, il l'a retrouvé plus tard", a rigolé Ancelotti.