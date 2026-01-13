Ancelotti à Chelsea, l'énorme rebondissement

L'ancien entraîneur de Botafogo aurait été très intéressé par le poste, mais aurait finalement été devancé par l'ancien entraîneur des Wolves, Gary O'Neill. Il semblerait que le technicien de 36 ans ne souhaite pas rester longtemps sans emploi.

Suite au départ d'Enzo Maresca de Chelsea début janvier, le club de Premier League a rapidement nommé Liam Rosenior à la tête de Strasbourg. L'ancien entraîneur de Hull City s'est dit ravi de rejoindre les Blues – qui, comme Strasbourg, appartiennent au groupe BlueCo – et a également exprimé sa gratitude envers le club de Ligue 1.

Après sa prestation de serment à Stamford Bridge, il a déclaré : « J'étais pleinement concentré sur le dernier match de Strasbourg, mais depuis, j'ai reçu une offre incroyable : celle de l'un des plus grands clubs du monde, champion du monde des clubs. C'est un honneur de pouvoir m'adresser à un club de cette envergure et, aujourd'hui, il semble que je vais en être l'entraîneur. C'est une opportunité extraordinaire dans un club mythique, le champion du monde, une opportunité que je ne pouvais tout simplement pas refuser. Et je vais pouvoir rentrer chez moi et retrouver mes enfants. J'ai fait un sacrifice en étant loin d'eux. »

Il a ajouté : « Ces 18 derniers mois à Strasbourg ont été les plus beaux de ma carrière professionnelle. J'ai rencontré des personnes formidables et rien de tout cela n'aurait été possible sans le travail acharné de tous ceux qui sont liés à ce club. »

Selon L'Équipe, Strasbourg a reçu de nombreuses candidatures après le départ de Rosenior, dont une d'Ancelotti. L'Italien a été entraîneur adjoint de son père au Real Madrid, au Bayern Munich, à Naples et à Everton, et a également dirigé Botafogo pendant six mois avant d'être limogé en décembre dernier. Il était aussi candidat au poste d'entraîneur de Reims en 2024, notamment grâce à sa maîtrise de l'anglais, de l'italien, du français et de l'espagnol. Cependant, son manque d'expérience en tant qu'entraîneur principal lui a visiblement été préjudiciable dans sa candidature pour le poste à Strasbourg. Finalement, O'Neil a été choisi et la suite est entrée dans l'histoire.