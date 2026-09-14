Il ne reste plus qu'un peu plus d'un mois pour connaître le nouveau lauréat du Ballon d'Or, alors que la lutte pour le trophée se concentre de plus en plus entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

La cérémonie se tiendra le 26 octobre prochain à Londres et, à ce stade, les deux joueurs apparaissent comme deux des principaux favoris pour remporter le trophée.

Dans un entretien accordé à la chaîne « Movistar+ », le joueur du Barça a affirmé qu'il disposait des arguments qui le qualifient pour remporter le trophée, grâce à sa saison avec le club catalan et la sélection espagnole. Il a déclaré : « Les deux meilleurs joueurs du monde sont Mbappé et moi, mais je pense que cette année, je mérite le Ballon d'Or. »

Le journal Sport a rapporté que l'analyste madrilène Edu Aguirre a donné son avis dans l'émission El Chiringuito, à propos de la comparaison entre les deux joueurs.

Aguirre a déclaré : « Yamal me plaît de plus en plus. C'est un joueur du Barça et je suis supporter du Real Madrid, mais c'est un jeune qui me plaît, et chaque jour il me plaît davantage. C'est un jeune différent. »

En outre, Aguirre a reconnu que Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde, mais il a établi un écart important lorsque la comparaison porte sur le joueur français, déclarant : « Il fait clairement partie des meilleurs joueurs du monde, mais il est quatre crans en dessous de Mbappé. »

Le journaliste a insisté sur le fait que l'attaquant du Real Madrid demeure clairement supérieur au reste des joueurs, lorsqu'il s'agit uniquement du niveau individuel.

Il estime qu'il existe d'autres comparaisons qui pourraient être plus serrées lorsqu'on parle du joueur du Barça, mais que la donne change lorsque la comparaison se fait avec Mbappé.

Edu Aguirre a avancé deux noms, à propos desquels il estime que le débat pourrait être légitime, et a déclaré : « Là, il peut y avoir un débat pour savoir qui a été le meilleur cette année sur le plan individuel, Raphinha ou Lamine. C'est un débat qui se pose. Ou de savoir si Olise a été meilleur que Lamine, mais si tu parles du niveau individuel, Mbappé surpasse le reste des joueurs de trois ou quatre crans. »

Il semble que l'analyste de l'émission n'ait aucun doute sur sa position, puisqu'il a déclaré : « Lamine me plaît beaucoup, il me plaît même énormément, mais Mbappé est le meilleur joueur du monde. Il devance les autres avec une large marge. »

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