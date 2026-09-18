Al-Ahli d'Arabie saoudite pourrait se retrouver face à un test qui ne porte pas seulement sur sa capacité à imposer son style habituel, mais aussi sur son aptitude à gérer un adversaire capable de le sanctionner s'il lui laisse les espaces qu'il recherche. Le duel face à Sundowns ne semble pas être de ceux qui permettent à l'équipe saoudienne de jouer de la même manière qu'à son habitude sans procéder à quelques calculs supplémentaires.

Al-Ahli s'appuie durant une grande partie de ses rencontres sur le pressing et la tentative de resserrer les espaces devant l'adversaire, avec une progression après la récupération du ballon et une recherche rapide de l'accès au but. Mais cette méthode comporte un risque évident lorsque l'autre partie est capable d'exploiter les espaces derrière la ligne défensive, ce qui place Marino Pusic devant une équation tactique difficile avant le duel attendu.

Le pressing d'Al-Ahli pourrait se retourner contre lui

Le pressing haut offre à Al-Ahli l'occasion de récupérer le ballon dans des zones avancées et de contraindre l'adversaire à commettre des erreurs, tout en aidant l'équipe à maintenir le jeu loin de son but. Mais le problème commence lorsque le pressing n'est pas suffisamment organisé ou que la première ligne est franchie facilement, car l'espace laissé derrière les milieux et les défenseurs devient une cible directe pour l'adversaire.

C'est là que réside le danger face à Sundowns, qui peut gérer le pressing grâce à des mouvements rapides et des passes dans les espaces, puis passer de la phase défensive à la phase offensive en peu de temps. Et si Al-Ahli avance avec un grand nombre de joueurs sans couverture appropriée derrière le ballon, sa défense pourrait se retrouver face à des situations ouvertes difficiles à gérer.

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Al-Ahli ne sera donc pas tenu de renoncer au pressing, mais pourrait avoir besoin de choisir ses moments avec plus de soin, afin que le pressing ne se transforme pas d'un moyen de récupérer le ballon en une raison d'offrir à Sundowns la meilleure occasion d'atteindre le but d'Édouard Mendy.

Pusic face à un possible changement de dispositif

Pusic s'appuie sur plus d'un dispositif ces derniers temps, dont le 4-3-3 et le 4-2-3-1, ce qui lui offre de la flexibilité pour composer avec les circonstances du match. Mais le duel face à Sundowns pourrait pousser l'entraîneur à procéder à un ajustement du dispositif habituel, surtout s'il veut préserver l'équilibre entre le pressing offensif et la sécurisation des espaces derrière la défense.

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Et le passage d'un dispositif à l'autre au cours du match pourrait être l'une des solutions auxquelles l'entraîneur recourt, afin qu'Al-Ahli ne devienne pas prisonnier d'un seul dispositif tactique durant les quatre-vingt-dix minutes. La présence de trois joueurs au milieu, par exemple, pourrait offrir à l'équipe une plus grande capacité à fermer les espaces face aux transitions de Sundowns, tandis que le 4-2-3-1 permet un équilibre différent lors de la construction de l'attaque et du pressing.

Et le plus important, c'est que le changement ne sera pas lié aux chiffres inscrits sur le papier autant qu'aux positions des joueurs au moment de la perte du ballon, car le problème principal que redoute Al-Ahli n'est pas seulement la manière de construire l'attaque, mais ce qui se passera dans les premières secondes après la perte du ballon.

Les espaces derrière la défense : le mot de passe

Si Al-Ahli se lance à l'attaque de manière excessive, les espaces derrière les défenseurs figureront parmi les points les plus importants que Sundowns pourrait tenter d'exploiter. C'est pourquoi le placement de la ligne défensive et des milieux sera décisif, notamment dans les instants où les latéraux montent ou lorsque les joueurs offensifs se déplacent vers des zones avancées.

Sundowns devrait tenter d'attirer Al-Ahli vers l'avant avant de frapper dans les espaces derrière lui, une méthode qui place l'équipe saoudienne devant deux choix : soit poursuivre le pressing en assumant le risque, soit reculer d'un cran pour préserver l'équilibre et empêcher l'adversaire de disposer de l'espace dont il a besoin pour effectuer ses transitions.

C'est là qu'apparaît l'importance de l'organisation après la perte du ballon, car Al-Ahli doit disposer d'un nombre suffisant de joueurs derrière le ballon au moment de l'attaque, avec de la rapidité dans le repli et la fermeture des couloirs de passe que Sundowns pourrait utiliser pour se lancer vers le tiers offensif.

Al-Ahli entre son identité et les exigences du duel

Le duel pourrait imposer à Pusic de modifier certains détails qu'Al-Ahli a l'habitude d'appliquer, non pas parce que le style de l'équipe ne convient pas, mais parce que chaque grand match nécessite une lecture différente de la nature de l'adversaire. Préserver l'identité offensive ne signifie pas nécessairement jouer avec la même intensité durant tout le match ou presser à chaque instant.

Al-Ahli possède la qualité qui lui permet de presser et d'imposer son rythme, mais il a en même temps besoin de comprendre que Sundowns ne lui offrira pas d'espaces gratuits, et pourrait transformer tout élan mal calculé en une attaque dangereuse dans l'autre sens. C'est pourquoi l'équilibre entre l'audace et la prudence sera l'une des clés les plus importantes du match.

Et entre le 4-3-3, le 4-2-3-1 et la possibilité de procéder à d'autres ajustements en cours de rencontre, Pusic dispose de plus d'une option tactique, mais le véritable test sera de choisir le moment opportun pour changer de dispositif ou baisser le rythme du pressing. Si Al-Ahli réussit à protéger les espaces derrière sa défense, son style offensif pourra se transformer en point fort ; en revanche, s'il laisse ces espaces ouverts, il pourrait se retrouver face aux armes les plus dangereuses de Sundowns.