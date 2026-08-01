Amrouche fait capoter le transfert défensif attendu à Al Ahly

Le Marocain Houssine Ammouta a commencé à dessiner les contours de son projet avec Al Ahly, après avoir pris une décision décisive au sujet de l'un des noms évoqués pour renforcer la défense durant la période des transferts estivaux, fermant ainsi la porte à un transfert qui suscitait de l'intérêt au sein du club.

Houssine Ammouta, le nouveau directeur technique d'Al Ahly, a tranché sa position concernant le recrutement du Libyen Ali Youssef, défenseur du FC Nantes, durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Al Ahly avait annoncé la nomination d'Ammouta au poste de directeur technique de l'équipe première de football, en remplacement du Danois Jess Thorup, afin de prendre les rênes du « Géant Rouge » lors de la nouvelle saison, qui présente de grands défis sur les plans national et continental, dont les plus notables sont le championnat d'Égypte, la Coupe d'Égypte et la Coupe de la Confédération africaine.

Le site marocain « Le360 Sport » a rapporté que Houssine Ammouta, âgé de 56 ans, a rejeté l'idée de recruter Ali Youssef pour renforcer la défense d'Al Ahly durant le mercato estival.

Le site a ajouté que le joueur avait manifesté un grand enthousiasme à l'idée de rejoindre les rangs d'Al Ahly, mais qu'Ammouta n'a pas été convaincu par le transfert et n'a montré aucun empressement à le conclure, ce qui a considérablement éloigné Ali Youssef de la perspective de porter le maillot rouge durant l'été en cours.

Houssine Ammouta possède un parcours d'entraîneur remarquable, au cours duquel il a obtenu de nombreux succès. Il a en effet mené la sélection marocaine des joueurs locaux à des exploits notables, et a également vécu des expériences avec plusieurs des plus grands clubs arabes, parmi lesquels le Wydad Casablanca, Al-Sadd au Qatar et Al-Jazira aux Émirats, en plus d'avoir dirigé la sélection de Jordanie. Il poursuit désormais un nouveau défi à la tête de la direction technique d'Al Ahly.