Le milieu de terrain international marocain Sofyan Amrabat, joueur de l'Ajax Amsterdam, est sorti de son silence pour répondre aux déclarations de Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe première du Maroc, concernant les raisons de son indisponibilité à représenter la sélection durant la période actuelle, affirmant que sa position n'est pas liée fondamentalement à une place de titulaire ou au nombre de minutes qu'il obtient.

Dans une déclaration à la chaîne « ESPN », Amrabat a affirmé que rattacher sa position à son mécontentement quant aux minutes qu'il obtenait ne reflétait pas la réalité des choses, exprimant son étonnement face à l'interprétation de Ouahbi.

Le sélectionneur de l'équipe première du Maroc avait relié l'annonce par le joueur de son indisponibilité à représenter la sélection durant la période actuelle à son mécontentement quant à son temps de jeu.

Amrabat a démenti qu'une place de titulaire ou le nombre de minutes soit la raison de sa position, affirmant que cela n'était pas le motif de sa décision.

Il a précisé que sa présence en sélection marocaine ne dépendait pas de la nature de son temps de jeu ni de la durée passée sur le terrain.

Amrabat a déclaré : « Je ne m'y attendais pas. C'est un peu étrange », insistant sur le fait qu'il n'avait jamais réclamé une place de titulaire tout au long de sa carrière, que ce soit avec les clubs pour lesquels il a joué ou avec la sélection nationale, et qu'il n'avait jamais fait de cela une condition pour représenter une équipe.

Le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam a souligné que représenter la sélection marocaine était pour lui une immense source de fierté, considérant que porter le maillot de son pays était le plus grand honneur qu'un joueur puisse recevoir, quelle que soit la durée de sa participation aux matchs.

Amrabat a affirmé que la valeur de représenter la sélection marocaine ne se mesurait pas au nombre de minutes, que le joueur dispute 90 minutes, 20, 10 minutes ou ne joue pas du tout, soulignant que sa position actuelle était totalement dissociée de la question d'une place de titulaire ou de l'obtention de temps de jeu.