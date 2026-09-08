Amrabat quitte la sélection marocaine : « Avec cet entraîneur, je ne me sens pas capable de continuer »

Sofyan Amrabat quitte la sélection marocaine. Mais il ne s’agit pas d’une retraite internationale. Le milieu de terrain, arrivé à l’Ajax libre lors des derniers jours du mercato, a publié sur les réseaux sociaux un long message dans lequel il explique les raisons de son départ : « Je ne suis pas en mesure de continuer à représenter la sélection avec cet entraîneur. »





LE CHOIX - À l’origine de ses adieux aux Lions de l’Atlas, il y aurait une rupture irréparable avec le sélectionneur Mohamed Ouabhi. L’ancien joueur de la Fiorentina ne ferme toutefois pas la porte à une future convocation.









LA CARRIÈRE - Après avoir joué avec les moins de 15 ans néerlandais en 2013, il a choisi de représenter les moins de 17 ans du Maroc. En novembre 2022, il a été inclus par le sélectionneur Walid Regragui dans le groupe marocain participant à la Coupe du monde au Qata : à la fin de la compétition, il a été reconnu comme l’un des meilleurs joueurs du tournoi. À la suite de ce résultat historique, en décembre suivant, Amrabat et le reste du groupe marocain ont reçu l’Ordre du Trône lors d’une réception au Palais royal de Rabat.



