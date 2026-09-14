Le Marocain Houssine Ammouta, entraîneur de l'équipe première de football d'Al Ahly, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la rencontre face à Aboukir Lel Asmeda, prévue demain mardi, dans le cadre du championnat d'Égypte de première division.

La liste d'Al Ahly a réservé une surprise avec l'apparition du défenseur marocain Achraf Dari pour la première fois cette saison, après qu'Ammouta a décidé de l'intégrer à la liste de l'équipe en prévision du match, une démarche qui ouvre la porte à sa participation avec le club rouge dans la période à venir.

La liste a également enregistré l'arrivée de l'arrière gauche Tawfik Mohamed, récemment intégré aux rangs d'Al Ahly, tandis que le duo Taher Mohamed Taher et Omar El Sai a réintégré les plans du staff technique.

En revanche, Houssine Ammouta a écarté le duo Aktay Abdallah et Ali Mahmoud de la liste du match pour des raisons techniques.

Voici la liste d'Al Ahly face à Aboukir Lel Asmeda :

Gardiens de but : Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Hamza Alaa.

Défense : Achraf Dari, Hady Riad, Karim Fouad, Tawfik Mohamed, Yasser Marei, Mohamed Hany.

Milieu : Marwan Attia, Akram Tawfik, Emam Ashour, Afsha, Omar El Sai, Ahmed Reda.

Attaque : Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Hussein El Shahat, Zizo, Achraf Bencharki, Taher Mohamed Taher.

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Al Ahly aborde la rencontre face à Aboukir Lel Asmeda dans l'espoir de renouer avec la victoire, après avoir entamé son parcours en championnat de manière solide, s'imposant face à El Sharkia Enppi sur le score de 3-2, puis dominant Zed par deux buts à zéro, avant de battre Smouha sur un but sans réplique.

Le dernier match d'Al Ahly en championnat s'était soldé par un match nul face à Al Mokawloon Al Arab sur le score de 1-1, l'équipe cherchant ainsi à renouer avec le chemin de la victoire face à Aboukir Lel Asmeda, alors que l'apparition d'Achraf Dari représente un nouvel apport aux options défensives d'Ammouta pour la prochaine étape.