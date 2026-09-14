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Karim Malim

Traduit par

Amoutta surprend Achraf Dari avec une nouvelle décision à Al Ahly

Al Ahly SC vs Abo Qir Semad
Al Ahly SC
Abo Qir Semad
Premier League
H. Ammouta
A. Dari
A. Mahmoud
T. Mohamed
M. Bakrar
Égypte
Maroc
Algérie

Multiples surprises dans la liste de la Forteresse Rouge

Le Marocain Houssine Ammouta, entraîneur de l'équipe première de football d'Al Ahly, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la rencontre face à Aboukir Lel Asmeda, prévue demain mardi, dans le cadre du championnat d'Égypte de première division.

La liste d'Al Ahly a réservé une surprise avec l'apparition du défenseur marocain Achraf Dari pour la première fois cette saison, après qu'Ammouta a décidé de l'intégrer à la liste de l'équipe en prévision du match, une démarche qui ouvre la porte à sa participation avec le club rouge dans la période à venir.

La liste a également enregistré l'arrivée de l'arrière gauche Tawfik Mohamed, récemment intégré aux rangs d'Al Ahly, tandis que le duo Taher Mohamed Taher et Omar El Sai a réintégré les plans du staff technique.

En revanche, Houssine Ammouta a écarté le duo Aktay Abdallah et Ali Mahmoud de la liste du match pour des raisons techniques.

Voici la liste d'Al Ahly face à Aboukir Lel Asmeda :

Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Abo Qir Semad crest
Abo Qir Semad
ABQ

Gardiens de but : Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Hamza Alaa.

Défense : Achraf Dari, Hady Riad, Karim Fouad, Tawfik Mohamed, Yasser Marei, Mohamed Hany.

Milieu : Marwan Attia, Akram Tawfik, Emam Ashour, Afsha, Omar El Sai, Ahmed Reda.

Attaque : Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Hussein El Shahat, Zizo, Achraf Bencharki, Taher Mohamed Taher.

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Al Ahly aborde la rencontre face à Aboukir Lel Asmeda dans l'espoir de renouer avec la victoire, après avoir entamé son parcours en championnat de manière solide, s'imposant face à El Sharkia Enppi sur le score de 3-2, puis dominant Zed par deux buts à zéro, avant de battre Smouha sur un but sans réplique.

Le dernier match d'Al Ahly en championnat s'était soldé par un match nul face à Al Mokawloon Al Arab sur le score de 1-1, l'équipe cherchant ainsi à renouer avec le chemin de la victoire face à Aboukir Lel Asmeda, alors que l'apparition d'Achraf Dari représente un nouvel apport aux options défensives d'Ammouta pour la prochaine étape.

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