Amoura proche de la Ligue 1 dans un transfert surprise

Le club français de Nice se rapproche de la conclusion d'un renfort offensif de poids dans les dernières heures du mercato, après s'être positionné pour recruter l'international algérien Mohamed Amoura, attaquant de Wolfsbourg, une démarche susceptible d'offrir à l'équipe un apport offensif majeur avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

Selon les informations rapportées par le réseau français « Foot Mercato », les dernières heures ont vu des progrès notables dans les négociations entre Nice et les différentes parties concernées par le transfert d'Amoura. Bien que l'opération n'ait pas encore été définitivement conclue, les pourparlers avancent dans une direction positive.

La démarche de Nice intervient après que le club a renforcé son secteur offensif en recrutant Gauthier Hein et en s'attachant les services d'Elye Wahi sous forme de prêt assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros. La direction du club reste toutefois à la recherche d'un nouveau renfort offensif et voit en Amoura l'option capable d'apporter à l'équipe davantage de vitesse et de dangerosité devant le but.

L'intérêt de Nice pour Amoura constitue une surprise de taille, d'autant que le nom de l'attaquant algérien, qui a disputé 48 matches internationaux avec la sélection de son pays, ne figurait pas en bonne place dans les calculs du mercato français ces derniers temps, avant que les négociations ne s'accélèrent de manière frappante.

Âgé de 26 ans, Amoura possède une solide expérience du football européen, après avoir rejoint le Championnat d'Allemagne à l'été 2024 sous forme de prêt, avant de signer un contrat définitif avec Wolfsbourg un an plus tard. La saison dernière, il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 33 matches, malgré la saison difficile de son équipe.

Le désir de Nice de s'attacher les services de l'attaquant algérien intervient dans un contexte de concurrence avec d'autres clubs, puisque l'Udinese et Marseille avaient auparavant manifesté leur intérêt pour obtenir sa signature, ce qui fait de la conclusion de l'opération, en cette dernière phase du mercato, une course contre la montre.

Amoura dispose de qualités offensives correspondant aux besoins de Nice, au premier rang desquelles la vitesse et la capacité à frapper de loin, en plus de son efficacité devant le but. Ce sont ces atouts qui ont fait de lui l'une des principales armes de la sélection algérienne lors des éliminatoires africaines qualificatives pour la Coupe du monde, après y avoir inscrit 10 buts.