Amorim rebondit ! Déjà un nouveau club

Le Portugais a quitté les Red Devils alors sixièmes de Premier League, mais il semble que ses critiques envers la direction du club aient scellé son sort. Cependant, le technicien de 40 ans pourrait ne pas rester longtemps sans emploi, un jeune entraîneur étant pressenti pour remplacer une figure emblématique du football.

Alors que les tensions semblaient s'intensifier entre Amorim et le directeur sportif Jason Wilcox, notamment, peu auraient prédit que l'ancien entraîneur du Sporting Lisbonne réagirait avec autant de vigueur ce week-end. Peu après le match nul 1-1 de United à Leeds United dimanche, Amorim a dénoncé l'ingérence apparente de la direction dans ses affaires, insistant sur le fait qu'il était « le manager et non l'entraîneur ».

Il a déclaré aux journalistes : « Pour commencer, j'ai remarqué que vous avez reçu des informations sélectives. Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas l'entraîneur. C'est clair. Je sais que je ne m'appelle ni Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United. Et ça va durer 18 mois, ou jusqu'à ce que la direction décide de changer. C'est tout ce que j'ai dit. Je voulais en finir avec ça. Je ne vais pas démissionner. Je ferai mon travail jusqu'à ce qu'un autre me remplace.

Je tiens simplement à préciser que je serai le manager de cette équipe, pas seulement l'entraîneur. J'ai été très clair là-dessus, et ça va durer 18 mois. Ensuite, chacun passera à autre chose. C'était l'accord. C'est mon rôle. Pas celui d'entraîneur. Si les gens ne supportent pas les Gary Neville et les critiques, il faut changer de club. » Je tiens simplement à préciser que je suis venu ici pour être manager, pas entraîneur. Dans chaque service – le recrutement, la direction sportive – chacun doit faire son travail. Je ferai le mien pendant 18 mois, et ensuite, on passe à autre chose.

Le lendemain, le mandat malheureux de 14 mois d'Amorim s'est brutalement interrompu avec le limogeage du Portugais par Manchester United. Dans un communiqué, les Red Devils ont remercié Amorim pour ses efforts, tout en expliquant que cette décision leur permettait de se donner le temps nécessaire pour assurer le succès de leur saison.

Le club a déclaré : « Ruben Amorim quitte son poste d'entraîneur principal de Manchester United. Nommé en novembre 2024, il a mené l'équipe en finale de la Ligue Europa à Bilbao en mai. Manchester United occupant la sixième place de Premier League, la direction du club a pris la décision, à contrecœur, qu'il était temps d'opérer un changement. Cela permettra à l'équipe d'avoir les meilleures chances de terminer le championnat le plus haut possible. » Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l'avenir.