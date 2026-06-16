Amorim : « Milan, une ambition qui m'accompagne depuis le début de ma carrière. »

Le long processus de sélection est désormais définitivement clos. Ruben Amorim est le nouvel entraîneur du Milan : c'est ce qu'annonce le club rossonero dans un communiqué publié sur ses canaux officiels.









Voici les premières déclarations du technicien portugais :





« Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière et, pour moi, entraîner le Milan a toujours été l’une d’entre elles », a déclaré Ruben Amorim. « Je sais parfaitement ce que représente ce club : une histoire, un prestige et des supporters extraordinaires partout dans le monde. C’est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme, en pleine conscience de ce que signifient ces couleurs. J’ai hâte de commencer et de vivre chaque jour la passion qui anime le Milan. »