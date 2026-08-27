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Amorim Torino MilanGetty

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Amorim fait taire les polémiques sur Maignan : « Il est très impliqué dans le projet »

Milan AC

À la veille de Milan-Venise, l’entraîneur de l’AC Milan Ruben Amorim s’est présenté en conférence de presse pour évoquer ce match contre les Vénitiens, comptant pour la deuxième journée du championnat de Serie A Enilive 2026/27. Voici quelques extraits de ses déclarations.


Comment avez-vous trouvé Maignan après un été intense pour lui ?

« Une chose que j’ai apprise, c’est que je dois voir les choses de mes propres yeux pour pouvoir bien les évaluer. J’ai parlé avec lui, c’est un joueur impliqué dans ce projet, c’est un leader. Il est très fort dans les détails, il exige du respect et nous voulons qu’il reste ici. Je le vois heureux avec le nouvel entraîneur des gardiens. Je sais qu’on a beaucoup parlé de lui sur les réseaux sociaux. À l’entraînement, il se comporte en leader et cela me pousse à penser qu’il est très heureux ici »

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