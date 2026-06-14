Amorim devrait bientôt prendre les commandes du Milan AC

Selon le média britannique The Athletic, le technicien portugais Rúben Amorim, libre depuis son départ de Manchester United le 5 janvier dernier, serait en pole position pour prendre les commandes de l’AC Milan la saison prochaine.

Selon le média britannique « The Athletic », le technicien de 41 ans, éloigné des terrains depuis son limogeage de Manchester United le 5 janvier dernier, a mené la semaine passée une série d’entretiens avec les dirigeants rossoneri au Portugal.

Cette démarche s’inscrit dans une restructuration profonde du club rossonero, nécessaire après le limogeage de l’entraîneur Massimiliano Allegri et de la direction sportive, suite à la non-qualification pour la Ligue des champions.

Le club lombard avait dans un premier temps ciblé l’Espagnol Andoni Iraola, ex-technicien de Bournemouth, avant que Liverpool ne le devance en le recrutant pour remplacer Arne Slot.

Selon le média britannique, les dirigeants rossoneri ont aussi approché Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, et envisagé les profils d’Oliver Glasner (ex-Crystal Palace), de Matthias Jaissle (Al-Ahli) et de Sebastian Hoeneß (Stuttgart).

Selon Fabrizio Romano, qui s’est exprimé sur son compte Facebook, « Ruben Amorim a accepté toutes les conditions discutées avec Milan cette semaine ! ».

Il précise : « L’ancien coach de Manchester United devance Matthias Jaissle, car il veut le poste et accepte toutes les conditions du contrat. »

L’expert du mercato conclut : « Les négociations sont à un stade avancé et Amorim attend le feu vert de Milan. »