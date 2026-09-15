Le Portugais Ruben Amorim, entraîneur de l'AC Milan, a affirmé qu'il ne croit pas à la méthode consistant à fixer des objectifs minimaux au sein d'un club de la dimension et de l'histoire des Rossoneri, insistant sur le fait que tout autre résultat qu'une victoire est considéré comme un échec, quelle que soit l'identité de l'adversaire, et ce à la veille de l'entrée en lice de l'équipe en Ligue Europa pour la saison 2026-2027 face à Benfica.

À propos du caractère de ce premier match des Rossoneri, Amorim a révélé lors de la conférence de presse rapportée par le site « Football Italia » : « C'est une grande opportunité et notre premier match, une confrontation historique face à Benfica à un niveau européen relevé. Rui Costa sera présent, lui qui est l'une des légendes de l'AC Milan, et j'ai moi-même joué par le passé pour Benfica, mais le plus important est qu'il s'agit de notre premier match dans cette compétition. »

Alors que certains désignent l'AC Milan parmi les favoris pour décrocher le titre cette saison, l'entraîneur portugais a expliqué : « Nous sommes dans la compétition et nous voulons la remporter. Il est difficile d'analyser la concurrence et d'affirmer avec certitude si nous sommes le favori principal ou non ; il y a beaucoup de grandes équipes et nombre d'entre elles ont la possibilité d'atteindre la finale. »

Il a ajouté : « Ce que je sais, c'est que pour atteindre la finale et rivaliser en championnat, nous avons besoin d'un effectif solide, et avec un effectif solide, il y aura une rotation permanente, donc tout le monde doit être prêt. Si nous évitons les blessures et que tous les joueurs restent au plus haut degré de concentration jusqu'à la fin de la saison, nous pouvons gagner n'importe quel match, c'est pourquoi je dis que notre objectif clair est d'essayer de remporter cette compétition. »

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En réponse à une question des journalistes portugais sur le fait de savoir s'il avait été proche de revenir entraîner Benfica avant de signer à l'AC Milan, Amorim a révélé : « Je n'allais pas revenir entraîner au Portugal. Ma décision était de m'arrêter et de me consacrer à ma famille pendant un an, une promesse que je m'étais faite il y a 4 ans. C'était très clair pour moi, jusqu'à ce que je reçoive un appel de l'AC Milan ; j'ai discuté avec les propriétaires et ils m'ont convaincu de revenir plus vite que je ne le pensais. Je n'allais pas reprendre le travail au Portugal, et l'offre de l'AC Milan est arrivée. Je pense qu'aucune autre offre n'aurait pu me ramener à l'entraînement, car j'étais déterminé à prendre une pause dont j'avais besoin, mais l'apparition de l'AC Milan a scellé ma décision. »

Amorim a poursuivi ses déclarations en insistant sur son refus du concept consistant à fixer un seuil minimal d'ambition au sein de la maison rouge et noire, précisant : « Pour les grands clubs, et l'AC Milan est un grand club, il n'existe pas d'objectifs minimaux. Quel que soit le résultat, si vous ne gagnez pas, vous serez là pour évaluer, critiquer et dire que ce n'est pas suffisant, et c'est aussi mon expérience au Portugal ; si vous n'atteignez pas la finale ou ne décrochez pas le titre, cela est considéré comme un échec. Tout le monde au Portugal dit que Benfica doit remporter la Ligue Europa et c'est normal, soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. »

Il a conclu : « Si nous ne remportons pas le titre, nous serons considérés comme insuffisants aux yeux de tous, c'est pourquoi je ne veux pas être l'entraîneur qui fixe comme objectif d'atteindre la demi-finale ou le quart de finale ; cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que nous n'avons qu'un seul objectif, la victoire, et tout ce qui est en deçà nous exposera à la critique, c'est le prix que l'on paie en tant qu'entraîneur de l'AC Milan. Il ne s'agit pas d'une question financière, car la Ligue Europa ne se compare pas à la Ligue des champions, mais cela est lié à notre fierté et à notre identité. »