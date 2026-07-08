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Abobakr El Mokadem

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Amorim clarifie l’avenir de Modrić au Milan

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Portugal vs Croatie
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R. Amorim
L. Modric
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Son contrat a expiré le mois dernier.

Le technicien portugais Rúben Amorim, fraîchement nommé à la tête du Milan AC, a clarifié l’avenir du milieu croate Luka Modrić, dont le contrat avec le club lombard s’est achevé le mois dernier.

Modrić, qui portait les couleurs de la Croatie lors du Mondial en cours, a tiré sa révérence de la compétition après une défaite crève-cœur 2-1 face au Portugal en seizièmes de finale.

La fin de son contrat avait pourtant nourri les incertitudes sur l’avenir de l’ex-star du Real Madrid, âgée de 40 ans.

Mais le technicien portugais veut conserver le milieu de terrain expérimenté au Milan AC pour la saison 2026/2027.

 «Je veux que Modrić reste, j’ai parlé avec Luka, et s’il le faut, j’irai le chercher moi-même», a-t-il déclaré au journal Marca.

Et il a conclu : « Je veux que Modrić soit avec nous cette saison. »

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