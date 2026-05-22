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Álvaro Arbeloa se montre très clair concernant son avenir sur le banc du Real Madrid

Real Madrid
A. Arbeloa

Álvaro Arbeloa sera sur le banc pour la dernière fois ce week-end en tant qu’entraîneur du Real Madrid, a confirmé l’intérimaire lors de la conférence de presse de vendredi. Le club merengue clôturera sa saison en Liga samedi par une rencontre à domicile face à l’Athletic Club.

Interrogé sur son avenir, l’ancien défenseur confirme sans détour : « Oui, j’espère que c’est un au revoir et non un adieu. Je considère ce club comme ma maison depuis vingt ans, sous divers rôles. »

Nommé après le limogeage de Xabi Alonso, il n’a pas réussi à inverser la tendance : le club merengue a vu le FC Barcelone reconquérir le titre et a été éliminé prématurément de la Ligue des champions, tandis que les coulisses étaient agitées.

« J’ai essayé d’assumer ce rôle du mieux possible, en pensant davantage au Real Madrid qu’à moi-même », rappelle l’ancien défenseur en évoquant cette période agitée sur le banc madrilène. « Je sais dans quelle situation se trouvait l’équipe à mon arrivée et quelles étaient les relations dans le vestiaire. »

Il a dû gérer une violente altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, largement médiatisée, ainsi que des tensions relationnelles avec la star Kylian Mbappé.

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« Les choses auraient été différentes si j’avais commencé la saison comme entraîneur, mais c’était la situation que j’ai trouvée. Je regarde où j’en étais il y a un an, en tant qu’entraîneur des jeunes, et où j’en suis aujourd’hui. J’ai fait d’énormes progrès au cours des quatre derniers mois et je suis prêt pour un nouveau défi », a déclaré Arbeloa, combatif et ambitieux.

Selon Arbeloa, il est exclu qu’il intègre le staff technique de José Mourinho, le futur entraîneur du Real Madrid. « Je ne m’épancherai pas sur le sujet. Mourinho dispose toujours d’un excellent staff. S’il devient entraîneur ici, il travaillera avec ses propres collaborateurs. »

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