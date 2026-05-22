Álvaro Arbeloa se montre très clair concernant son avenir sur le banc du Real Madrid

Álvaro Arbeloa sera sur le banc pour la dernière fois ce week-end en tant qu’entraîneur du Real Madrid, a confirmé l’intérimaire lors de la conférence de presse de vendredi. Le club merengue clôturera sa saison en Liga samedi par une rencontre à domicile face à l’Athletic Club.

Interrogé sur son avenir, l’ancien défenseur confirme sans détour : « Oui, j’espère que c’est un au revoir et non un adieu. Je considère ce club comme ma maison depuis vingt ans, sous divers rôles. »

Nommé après le limogeage de Xabi Alonso, il n’a pas réussi à inverser la tendance : le club merengue a vu le FC Barcelone reconquérir le titre et a été éliminé prématurément de la Ligue des champions, tandis que les coulisses étaient agitées.

« J’ai essayé d’assumer ce rôle du mieux possible, en pensant davantage au Real Madrid qu’à moi-même », rappelle l’ancien défenseur en évoquant cette période agitée sur le banc madrilène. « Je sais dans quelle situation se trouvait l’équipe à mon arrivée et quelles étaient les relations dans le vestiaire. »

Il a dû gérer une violente altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, largement médiatisée, ainsi que des tensions relationnelles avec la star Kylian Mbappé.

« Les choses auraient été différentes si j’avais commencé la saison comme entraîneur, mais c’était la situation que j’ai trouvée. Je regarde où j’en étais il y a un an, en tant qu’entraîneur des jeunes, et où j’en suis aujourd’hui. J’ai fait d’énormes progrès au cours des quatre derniers mois et je suis prêt pour un nouveau défi », a déclaré Arbeloa, combatif et ambitieux.

Selon Arbeloa, il est exclu qu’il intègre le staff technique de José Mourinho, le futur entraîneur du Real Madrid. « Je ne m’épancherai pas sur le sujet. Mourinho dispose toujours d’un excellent staff. S’il devient entraîneur ici, il travaillera avec ses propres collaborateurs. »