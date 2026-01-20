Álvaro Arbeloa prend ses distances avec Xabi Alonso

Le fait marquant de leur victoire contre Levante samedi a été la réaction des supporters envers les joueurs, l'équipe et le président, tous trois ayant été sifflés.

Quelques applaudissements discrets se sont toutefois fait entendre par moments en seconde période, alors que les Merengues s'imposaient 2-0. Arbeloa a maintenu que son équipe jouait bien, mais a également souligné que le soutien des supporters serait crucial pour permettre à ses stars de donner le meilleur d'elles-mêmes.

« Comme l'autre jour. Ils ont couru, ils ont travaillé dur, ils ont fait basculer le match. Une très bonne seconde période, et c'est le Vini et le Jude que nous voulons voir. Ce sont deux des meilleurs joueurs du monde. Et ils ont aussi besoin des supporters pour se surpasser. »

« Ce blason exige des efforts. J'ai vu des joueurs avec un état d'esprit exceptionnel. J'ai vu des joueurs presser, se déplacer ensemble et se battre avec acharnement. Je suis convaincu que l'effort est primordial pour ce blason. Nous allons essayer d'être une équipe qui donne tout, en connaissant les caractéristiques et le rôle de chaque joueur. »

Le Real Madrid a-t-il besoin d'un milieu de terrain ?

L'un des principaux débats qui ont agité le Real Madrid ces dernières semaines concerne les éventuelles lacunes de son effectif, beaucoup estimant qu'il lui faut un nouveau milieu de terrain. C'était l'une des demandes de Xabi Alonso, mais Arbeloa a pris soin de ne formuler aucune exigence auprès de ses dirigeants.

« J’ai dit dès le premier jour que je disposais d’un effectif extraordinaire. Ces six derniers jours passés avec eux m’ont permis de réaliser qu’ils étaient encore meilleurs que je ne le pensais. Je suis venu ici pour me battre pour tous les titres : la Liga et la Ligue des Champions. Nous ferons tout ce qu’il faut pour les remporter. Et j’aimerais que les supporters soient avec nous. Si le Real Madrid a gagné des titres, c’est grâce au soutien du Bernabéu. Demandez à n’importe quel adversaire, il vous parlera de l’ambiance au Bernabéu. C’est ce que nous voulons. Et nous savons que c’est notre rôle. »

Lors de sa conférence de presse, Kylian Mbappé a déclaré qu’un Vinicius heureux était un bien meilleur joueur. Après avoir affirmé que le soutien des supporters faisait toute la différence, on a demandé à Arbeloa s’il envisagerait de mettre Vinicius sur le banc pour le mettre à l’écart des projecteurs pendant un certain temps.

« Le sortir ? Je ne sais pas si c'est clair. Il sera sur le terrain tant qu'il sera disponible et performant à son niveau actuel. C'est un footballeur fantastique, exceptionnel. En tant qu'entraîneur du Real Madrid, si je veux avoir une chance de gagner, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de Vinicius sur le terrain. »

L'équipe d'Arbeloa affronte l'AS Monaco mardi soir au Santiago Bernabéu, avec l'ambition de faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale, synonyme de qualification directe. Pour leur dernier match, ils se déplacent à Lisbonne pour affronter le Benfica de José Mourinho.