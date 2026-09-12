L'Atlético Madrid a subi un nouveau coup dur avant d'affronter la Real Sociedad au stade d'Anoeta, après que l'Argentin Julián Álvarez a quitté la dernière séance d'entraînement de l'équipe en raison de problèmes physiques, ce qui fait fortement douter de sa capacité à disputer la rencontre et accroît les soucis du staff technique, en l'absence d'Alexander Sørloth et de Pablo Barrios, tous deux blessés.

Selon le journal « Marca », Álvarez n'a pas pu terminer l'entraînement avec ses coéquipiers après avoir ressenti des douleurs physiques. Le joueur doit passer des examens médicaux supplémentaires afin de déterminer la nature de sa blessure et sa gravité, mais sa participation face à la Real Sociedad paraît écartée pour le moment.

Ces développements interviennent après que l'attaquant argentin a disputé 90 minutes complètes face à Liverpool mercredi dernier, pour la première fois cette saison, dans un contexte de préparation entamée tardivement en raison de la controverse qui avait entouré son avenir, avant son retour à l'entraînement le 10 août, puis une absence d'environ une semaine pour cause de maladie.

Álvarez avait choisi de poursuivre l'aventure avec l'Atlético Madrid après la fermeture du marché des transferts, dans le but de retrouver son niveau habituel et de regagner la confiance des supporters de l'équipe. Mais ce nouveau problème physique menace de perturber son retour progressif.

L'attaquant argentin avait donné des signaux positifs lors de la rencontre face à Liverpool à Anfield, en délivrant une passe décisive à Marcos Llorente, et en obligeant le gardien Alisson à repousser une frappe puissante, faisant de son premier but cette saison son principal objectif avant le retour au stade d'Anoeta.

Mais la blessure éventuelle pourrait retarder ce moment, alors que l'Atlético attend les résultats des examens médicaux pour fixer la situation définitive d'Álvarez, au sein d'une liste de blessés qui comprend également Sørloth et Barrios.