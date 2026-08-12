La crise autour de Julián Álvarez s'intensifie et se complique davantage, après que l'attaquant argentin s'est entretenu avec son entraîneur, Diego Simeone, dans les minutes qui ont précédé le début de la séance d'entraînement matinale, ce mercredi.

Selon le journal catalan « Sport », la conversation avec Simeone ne s'est pas déroulée comme l'espérait le joueur, qui aspire à quitter le club madrilène pour rejoindre Barcelone cet été.

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L'entraîneur s'est en effet contenté de réaffirmer la décision de l'Atlético Madrid de ne pas vendre le joueur, sans écouter les arguments avancés par Álvarez, ce qui a suscité un profond mécontentement chez ce dernier et son entourage.

Álvarez estime que Simeone, qui a fourni de gros efforts pour le convaincre de rejoindre l'Atlético, représentait une fenêtre possible pour persuader la direction du club de l'autoriser à partir, notamment au vu de la relation forte qui s'est nouée entre les deux parties depuis l'arrivée du joueur dans l'équipe.

Álvarez est sorti de sa brève conversation avec Simeone très déçu, après que la réponse de l'entraîneur s'est limitée à confirmer qu'il compterait sur lui durant la saison et qu'il ferait tout son possible pour l'aider à progresser en tant que joueur, selon « Sport ».

Toujours selon la même source, Simeone n'a pas montré suffisamment d'intérêt pour les sentiments du joueur, qui commence à ressentir une pression croissante en raison de sa situation, le temps passant sans aucune avancée vers l'ouverture de négociations avec Barcelone.

Álvarez pense que son entraîneur n'agit pas de la manière appropriée, alors que le joueur lui avait fait confiance, à lui et à son projet sportif, et avait décidé de quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Atlético malgré d'autres options à sa disposition.

Une escalade attendue

Il existait, selon la conviction du joueur et de son entourage, une forme d'engagement à l'autoriser à partir en cas de réception d'une offre convenable pour le club madrilène.

Mais la confiance a commencé à s'effondrer, après que l'entraîneur s'est entièrement rangé du côté de son club dans la crise actuelle. Le joueur et son entourage estiment même que Simeone « s'est lavé les mains de l'affaire » et a préféré regarder dans une autre direction.

Il semble que cette voie soit désormais totalement fermée, ce qui poussera le joueur et son entourage à faire monter l'affaire à des niveaux supérieurs. Selon le journal catalan, Álvarez ne renoncera pas à son désir de rejoindre Barcelone et continuera à faire pression pour atteindre son objectif.

Et si Simeone ne répond pas à ses demandes, le joueur attendra le retour du directeur général de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, afin de tenir une réunion directe avec lui.

Álvarez et son entourage affirment que Gil Marín leur avait promis de faciliter son départ au cours de l'été actuel, mais ils estiment qu'il est aujourd'hui revenu sur ces promesses, préférant conserver le joueur à tout prix.