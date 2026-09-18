L'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, poursuit sa préparation intensive pour être apte au derby de la capitale face au Real Madrid, après avoir été écarté par la blessure contractée lors de la rencontre de son équipe contre Liverpool en Ligue des champions, animé d'une grande envie de retrouver son influence sur le terrain.

Selon le journal espagnol « Marca », Alvarez a intensifié ses entraînements individuels ces derniers jours, disputant une séance sur le terrain le vendredi matin, avant de rejoindre les entraînements collectifs, après avoir continué à travailler durant la journée de repos accordée à l'équipe, dans l'espoir de figurer lors du derby prévu dimanche.

L'attaquant argentin s'était tenu à l'écart des interviews médiatiques pendant un temps, préférant se concentrer sur la récupération de son niveau et se préparer pour la rencontre attendue.

Alvarez a placé le derby en tête de ses objectifs, y voyant une occasion idéale de répondre sur le terrain et de retrouver la lumière qui l'avait accompagné après sa prestation remarquée lors de la confrontation de la saison dernière.

Le but d'Alvarez dans les filets du Real Madrid sur coup franc, aux côtés du doublé grâce auquel il a mené l'Atlético à la victoire, reste présent dans la mémoire des supporters de l'équipe et du joueur lui-même, qui aspirait à répéter cette performance à une nouvelle occasion face au rival traditionnel.

Alvarez s'est blessé sur la pelouse d'« Anfield », malgré une prestation remarquable et de larges éloges le désignant comme l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético durant le match.

Cependant, la gêne qu'il a ressentie a suscité l'inquiétude dans le vestiaire, avant que l'IRM ne confirme sa blessure et ne le contraigne à manquer la rencontre face à Osasuna, malgré ses tentatives de revenir à temps.

Durant sa période de convalescence, le joueur a suivi un programme intensif comprenant des entraînements en salle de sport et sur le terrain, ainsi qu'un travail avec les kinésithérapeutes.

Malgré cela, le staff médical gère son cas avec prudence, afin d'éviter une aggravation de la blessure ou une rechute avant sa guérison complète.

Les données indiquent qu'une participation d'Alvarez à l'intégralité du match paraît peu probable, mais il tient à figurer dans la liste de l'équipe, même si son temps de jeu devait se limiter aux dernières minutes.

Le joueur cherche à saisir toute opportunité disponible pour prouver sa disponibilité et manifester son engagement dans l'un des matchs les plus importants de la saison, sur la pelouse du stade « Metropolitano ».