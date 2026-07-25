Le FC Barcelone a ravivé son intérêt pour l'attaquant français Éli Junior Kroupi, la vedette du club anglais de Bournemouth, dans une nouvelle tentative de renforcer sa ligne offensive, en dépit de la position ferme du club anglais qui a affiché son refus catégorique de vendre le joueur lors de l'actuel mercato estival.

Le quotidien catalan « Sport » a indiqué que Deco, le directeur sportif des Blaugrana, a remis le nom du jeune attaquant de 20 ans sur la table des négociations, après que l'option de recruter l'Argentin Julian Alvarez s'est compliquée en raison du refus de l'Atlético Madrid de négocier, dans le cadre de la recherche d'un successeur pour l'avenir au Polonais Robert Lewandowski.

Une saison exceptionnelle

Kroupi, l'international français des moins de 21 ans, a réalisé une première saison exceptionnelle en Premier League après son arrivée en provenance du club français de Lorient contre 13 millions d'euros, inscrivant 13 buts en 35 matches, des statistiques qui ont attiré sur lui les regards des grands clubs européens, dont Chelsea, le Paris Saint-Germain, Arsenal, le Bayern Munich et Manchester City.

Bournemouth ferme la porte

Mais les ambitions du Barça se heurtent à une position ferme de Bournemouth, Tiago Pinto, le directeur des opérations footballistiques du club anglais, ayant affirmé que Kroupi constitue la pierre angulaire du projet, annonçant son refus de vendre le joueur cet été, même si l'offre atteignait 100 millions d'euros.

Bournemouth connaît une année remarquable après s'être qualifié pour la première fois de son histoire pour les compétitions européennes, à l'issue de sa sixième place la saison dernière sous la conduite de l'entraîneur Andoni Iraola, ce qui fait de la conservation de ses vedettes une priorité absolue.

Par ailleurs, Moussa Sissoko, l'agent du joueur, a démenti il y a quelques jours l'existence de la moindre négociation avec le FC Barcelone, mais le club catalan cherche à s'assurer du caractère définitif de cette position, dans une ultime tentative de convaincre les parties concernées d'ouvrir la voie aux négociations.