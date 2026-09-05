Contrairement à ce qui s'était passé lors du match face à Villarreal, l'Argentin Julian Alvarez a cette fois tenu à se diriger vers les supporters de l'Atlético Madrid après la lourde défaite face à l'Athletic Bilbao sur le score de trois buts à zéro, dans une scène qui traduisait une volonté manifeste d'apaiser les tensions après le climat qui entourait le joueur ces derniers temps.

Alvarez a essuyé des huées de la part d'environ 200 supporters de l'Atlético présents au stade San Mamés, sur fond des événements survenus lors des derniers jours du marché des transferts et de l'histoire liée à son avenir avec le club. Mais l'attaquant a décidé de répondre d'une manière différente : il s'est dirigé, accompagné de ses coéquipiers, vers les tribunes pour saluer les supporters et les remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bilbao afin de soutenir l'équipe.

Alvarez était entouré de ses coéquipiers Cuti Romero et Musso depuis l'arrivée de la délégation de l'Atlético au stade San Mamés, et ils l'ont également accompagné durant les phases d'échauffement, avant que l'attaquant ne fasse son entrée sur le terrain à la 58e minute, sous le soutien manifeste de ses coéquipiers, au premier rang desquels le gardien Musso.

Après les sifflets qui l'ont accompagné au moment de son remplacement, Alvarez a choisi de ne pas entrer en confrontation avec les supporters, mais est retourné vers ses coéquipiers, avant de se joindre plus tard à eux pour saluer les supporters, dans une tentative de tourner une nouvelle page avec les supporters de l'Atlético malgré cette défaite cinglante.