Le dossier du transfert de Julián Álvarez a atteint un tournant décisif, après que l'attaquant argentin s'est convaincu qu'il était le seul à pouvoir briser l'impasse avec l'Atlético Madrid, en s'entretenant directement avec son entraîneur Diego Simeone pour le convaincre de l'autoriser à rejoindre le Barça.

Álvarez, 26 ans, sait que la position de l'Atlético, qui refuse de le vendre à un concurrent direct sur le plan national comme européen, ne changera que s'il prend lui-même l'initiative.

La star argentine souhaite que cela se fasse à l'amiable, à travers un dialogue franc dans lequel il exposera les raisons de son désir de porter le maillot « blaugrana », en affirmant qu'il n'est « pas heureux » à Madrid et qu'il veut « être heureux en jouant pour le Barça ».

Le Barça persévère, l'Atlético reste inflexible

Le Barça reste attaché à l'option de recruter Álvarez cet été, ou lors du prochain mercato hivernal si cela s'avère impossible pour l'instant.

De son côté, l'Atlético Madrid s'accroche à sa star et refuse de la céder à son rival direct en Liga et en Ligue des champions, une position que des sources au sein du Barça ont qualifiée de « totalement fermée ».

Les mêmes sources ont confirmé au journal « Mundo Deportivo » que le club catalan ne dispose pas de beaucoup d'options tant que l'Atlético refuse de négocier, précisant que « Julián est le seul, par le dialogue, à pouvoir tenter de les convaincre de s'ouvrir ».

Mais la tâche ne sera pas facile, compte tenu de la fermeté de Miguel Ángel Gil Marín, le directeur exécutif de l'Atlético, qui refuse de se séparer de l'attaquant.

La « voie Simeone » est la solution

L'entourage du joueur estime que la « voie Simeone » est l'option la plus appropriée. Lors du retour d'Álvarez au camp d'entraînement de l'Atlético le lundi 10 août, voire avant, il compte réitérer le message qu'il avait lancé pendant la Coupe du monde : « Le transfert est la meilleure option pour tout le monde. Je veux réaliser mon rêve. »

Álvarez avait provoqué la surprise le 23 juin dernier, après le match entre l'Argentine et l'Autriche, lorsqu'il avait déclaré publiquement : « J'ai parlé avec les responsables du club, et je pense que le transfert est le meilleur pour tout le monde. Je veux réaliser mon rêve. » Une déclaration rare de la part d'une star liée par un contrat jusqu'en 2030, qui a suscité un tollé mondial peu du goût des responsables de l'Atlético.

Álvarez se sent à l'aise avec sa position, selon le journal, car le club madrilène lui avait promis en janvier dernier de l'aider s'il demandait à partir, mais il n'a pas tenu sa promesse au moment de la mettre en œuvre, et il estime qu'il n'a dit publiquement que ce qu'il avait communiqué à la direction en privé.

La stratégie d'Álvarez consiste désormais à dire franchement à Simeone qu'il ne se voit pas continuer avec l'Atlético et qu'il veut partir. L'entraîneur argentin devra alors décider : soit ignorer le souhait de son joueur et le retenir de force, soit porter l'affaire devant la direction pour mettre fin à la crise.

Deco s'active en coulisses

Le directeur sportif du Barça, Deco, s'est récemment trouvé à Madrid, au milieu de rumeurs faisant état d'une rencontre imminente avec l'agent d'Álvarez, Fernando Hidalgo, avec qui il entretient une relation solide. Malgré la discrétion entourant les détails de la rencontre, les manœuvres du Barça confirment le sérieux de son intérêt.

Et si Álvarez parvient à convaincre Simeone, la solution pourrait être simple, à condition que l'Atlético renonce à son veto sur une vente au Barça. Tant que le club catalan reste dans le coup, les offres du Paris Saint-Germain et d'Arsenal n'auront aucune importance pour le joueur, qui a fait du « Camp Nou » sa seule destination privilégiée.