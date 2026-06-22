Julian Álvarez, l’attaquant argentin, s’est dit satisfait du parcours initial de l’Albiceleste dans la Coupe du monde 2026.

Lionel Messi a guidé l’Argentine vers une précieuse victoire 2-0 contre l’Autriche, ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

« En réalité, nous avons très bien commencé, mais c’est très difficile, et nous devons continuer sur cette voie », adéclaré Álvarez à la radio espagnole Cope.

Interrogé sur les exploits de Messi, qui continue de pulvériser les records à bientôt 39 ans, l’attaquant a lancé : « C’est incroyable. Comme on dit, il n’y a plus grand-chose à ajouter. »

L’attaquant souligne que la valeur du capitaine se manifeste chaque jour au sein du groupe : « Nous le voyons tous les jours, et après toutes ces années, il continue de faire des merveilles et de montrer son talent. C’est le meilleur de l’histoire, et nous essayons toujours de profiter de sa présence. »

Interrogé sur les futurs adversaires, il cite l’Espagne et l’Uruguay, ajoutant qu’il préférerait éviter la Roja, « car c’est un adversaire extrêmement redoutable ».

Il a toutefois rappelé que l’Albiceleste était prête à relever tous les défis : « Mais, au final, pour atteindre la finale, il faut tout gagner. Nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes et avancer pas à pas. »

Enfin, il a refusé de voir l’Argentine comme grande favorite, affirmant simplement : « Non, je ne sais pas, il y a beaucoup d’équipes très fortes, mais nous voulons réaliser ce grand rêve. »