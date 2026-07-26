Álvarez met le feu aux poudres à Madrid : confrontation explosive avec l'Atlético et communiqué public attendu

L'attaquant argentin Julian Alvarez a l'intention d'intensifier son bras de fer avec l'Atlético Madrid dans les prochains jours, à travers une confrontation directe avec la direction du club et la publication d'un deuxième communiqué public confirmant son désir de départ, dans une ultime tentative de forcer les Colchoneros à accepter l'offre du Barça et à lui permettre de réaliser son rêve d'enfance : porter le maillot du club catalan.

Le journal espagnol Sport a indiqué que « l'Araignée » a informé le Barça de sa stratégie double pour boucler l'affaire avant la reprise des entraînements avec l'entraîneur Diego Simeone, prévue le 10 août prochain. Il compte agir à la fin du mois de juillet en cours ou au tout début du mois d'août au plus tard, compte tenu du peu de temps qu'il reste avant la fermeture du marché des transferts estival.

Un sentiment de trahison qui pousse à la révolte

Alvarez éprouve une grande déception après avoir reçu de la direction de l'Atlético Madrid la promesse de négocier si une bonne offre arrivait. Or, le club espagnol a catégoriquement refusé l'offre du Barça malgré sa valeur financière alléchante, et campe sur sa position de refus de lâcher sa star, ce qui a poussé le joueur à se sentir trahi et a renforcé sa détermination à partir.

Alvarez avait franchi un premier pas lors de sa participation à la dernière Coupe du monde, lorsqu'il avait déclaré publiquement : « J'ai parlé avec les responsables du club, ceux avec qui je devais parler. Je pense que ce transfert est le meilleur pour tout le monde, et je veux réaliser mon rêve », une allusion claire à son désir ardent de rejoindre le Barça.

L'effondrement de l'alternative d'Arsenal renforce l'unique destination

La situation s'est compliquée après l'effondrement de l'offre d'Arsenal, qui prévoyait le transfert du Suédois Viktor Gyökeres à l'Atlético dans le cadre d'un échange, après que les Gunners ont modifié leurs plans et fait de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, leur priorité pour renforcer leur ligne d'attaque, ce qui a fermé la porte à toute alternative possible pour Alvarez.

Le retrait d'Arsenal n'a toutefois rien changé aux convictions de « l'Araignée », qui persiste à affirmer que le Barça est sa seule destination, dans sa quête de réaliser son rêve d'enfance : marcher sur les traces de son idole et coéquipier en sélection argentine, Lionel Messi, qu'il imitait en portant les couleurs blaugrana dans les rues d'Argentine.

L'obstacle de la clause libératoire astronomique

Malgré la difficulté d'affronter son club actuel, Alvarez sait qu'il est contraint de faire fortement pression pour forcer l'Atlético à négocier, en particulier au vu d'un contrat qui court jusqu'en 2031 et d'une clause libératoire astronomique atteignant 500 millions d'euros, ce qui limite ses options et l'oblige à prendre des mesures décisives pour obtenir ce qu'il considère comme un droit légitime après avoir reçu des promesses non tenues.

Le Barça dans l'expectative

De son côté, le Barça continue d'attendre le geste décisif d'Alvarez, après avoir envoyé une offre officielle à l'Atlético Madrid il y a quelques jours, mais il refuse de présenter une nouvelle offre financière avant que le joueur ne bouge lui-même pour briser l'impasse. Le directeur sportif et le staff technique considèrent en effet que l'attaquant argentin est le choix idéal pour hisser l'équipe à un autre niveau, mais la balle est désormais dans le camp de « l'Araignée », désormais tenu de trancher rapidement.