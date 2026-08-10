L'attaquant argentin Julian Alvarez a passé sa visite médicale ce lundi à Madrid, marquant le début de son retour officiel dans les rangs de l'Atlético Madrid. Toutefois, l'entretien décisif qu'il prévoyait avec l'entraîneur Diego Pablo Simeone pour discuter de son avenir a dû être reporté à mercredi prochain au plus tôt.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Simeone a prolongé ses vacances de quelques jours supplémentaires après le match amical disputé par l'Atlético en Corée du Sud, et ne reviendra dans la capitale espagnole qu'au milieu de la semaine en cours. Cela a contraint le joueur à reporter une rencontre qu'il juge décisive pour connaître la position de l'entraîneur sur son avenir avant de prendre toute décision définitive.

Des examens en dehors de la cité sportive

Alvarez a passé sa visite médicale directement dans une clinique privée de Madrid, conformément au protocole médical habituel du club, sans passer pour le moment par le stade de la cité sportive de l'Atlético Madrid.

Une fois les examens terminés, l'international argentin sera dans l'attente de reprendre le travail avec le reste de ses coéquipiers, mais l'attention reste principalement focalisée sur cet entretien attendu avec Simeone.

L'Atlético campe sur sa position de refus

À l'Atlético Madrid, les dirigeants ont maintenu leur position ferme sans aucun changement. Les hauts responsables du club ont assuré au journal espagnol « Sport » que Julian Alvarez reste un joueur non transférable et qu'ils n'envisagent à ce jour absolument pas de négocier son départ, malgré l'intérêt continu suscité par l'attaquant ces derniers mois de la part du Barça et d'autres clubs européens.

Entente tacite ou malentendu ?

Le joueur estime être parvenu à une entente tacite avec l'Atlético selon laquelle le club serait disposé à écouter les propositions en son nom après la fin de la saison dernière.

Alvarez comprend que cette éventualité faisait partie de ce qui a été discuté entre les deux parties, et il souhaite désormais rappeler personnellement cet accord au directeur général Gil Marin. Quant à l'Atlético, la situation reste très différente, et il n'existe pour l'heure aucune volonté de faciliter son départ vers le Barça en particulier.

L'Argentin mise sur le dialogue

La volonté d'Alvarez de porter le maillot du Barça n'a pas changé, et il compte transmettre à nouveau cette position à la direction de l'Atlético, dans l'espoir que le club accepte au moins de s'asseoir pour négocier.

Le joueur ne veut pas provoquer de crise ou de rupture forcée, mais il n'a pas non plus l'intention de dissimuler sa priorité s'il parvient enfin à quitter Madrid à l'amiable.

Le Barça observe de loin

Quant au Barça, il suit les événements de loin avec une grande prudence. Le club catalan a déjà exprimé son intérêt sérieux pour le joueur, et il sait que toute avancée dépend désormais entièrement d'un changement de position de l'Atlético. Si les Rojiblancos ouvrent la porte à la négociation, ce qui est peu probable pour le moment, le Barça est prêt à retenter sa chance et à présenter une nouvelle proposition officielle.